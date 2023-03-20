Время кибератак: о взломе электронных журналов, прослушке телефонов и новом безопасном мессенджере для школьников

На информационные системы системы образования Алтайского края постоянно происходят кибератаки Фото: Евгения ГУСЕВА

Мы живем в такое время, когда виртуальных мошенников становится больше, чем реальных. И если взрослые люди более бдительны, то дети порой сами не понимают, как оказываются под влиянием киберпреступников. О рисках и мерах безопасности в интернете рассказал директор Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования Михаил Рязанов.

Михаил Рязанов, директор Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Михаил, насколько остро сегодня стоит проблема информационной безопасности детей?

- Рисков действительно много. При этом ограничивать детей в использовании гаджетов и новых технологий неправильно и бессмысленно. Мы должны принять тот факт, что живем в новой реальности и учесть те риски, которые она несет. В современных условиях главная задача – научиться соблюдать кибергигиену. Это должно стать таким же естественным явлением, как например, чистить зубы по утрам.

- В начале года Минцифры предложило обучать школьников кибербезопасности на уроках ОБЖ. В Алтайском крае этот вопрос рассматривался?

- На уроках ОБЖ у нас такого нет. Однако совместно с лабораторией Касперского мы начали проводить цифровые уроки по кибербезопасности. Планируем внедрить их на постоянной основе, чтобы максимально сократить риски, которым дети могут быть подвержены в интернете.

- Сейчас почти в каждой школе есть Wi-Fi. Интернет-запросы детей как-то фильтруются? Например, есть черный и белый список сайтов?

- Wi-Fi, который сейчас пришел в школы по нацпроекту, безопасен. За это отвечают специально обученные люди, которые пытаются максимально фильтровать контент. Но я не случайно говорю «пытаются», так как за негативным контентом порой стоят достаточно большие деньги, ресурсы и возможности. Борьба с этим идет постоянно: как только появляются новые средства атаки, в ответ придумываются новые способы защиты от них.

- На алтайские школы происходят такие атаки?

- На информационные системы крайобразования постоянно происходят кибератаки. Причем среди них есть очень серьезные, которые пытаются вывести из строя всю систему. Нередко случается и, так сказать, мелкое хулиганство. Например, попытки подбора логинов и паролей, например, от сетевых журналов.

- Это может быть делом рук самих учеников?

- Есть очень продвинутые школьники - настоящие подрастающие хакеры, которые пытаются продемонстрировать таким образом свои навыки. Также у нас в регионе были случаи, когда подростки, подглядев пароль у учителя, зашли в электронный сетевой журнал и наставили себе хороших оценок. Естественно, их потом разоблачили, но данный случай стал хорошим уроком, так как в ситуацию пришлось вмешиваться полиции. Даже попытка подбора пароля к государственным информационным системам может быть расценена как серьезный инцидент.

- Молодежь любит тусить в общественных местах с бесплатным Wi-Fi - парках, кафе, общественных пространствах. Может ли открытая сеть нести опасность?

- Конечно, может. Я бы посоветовал такими сетями в принципе не пользоваться. Мобильному интернету доверия все-таки больше, нежели открытому Wi-Fi, где никакой защиты никто не гарантирует. В общественных сетях ни в коем случае нельзя вводить номера своих банковских карт, паролей, а также оставлять о себе какую-либо информацию – номера телефонов, фото и т.д.. И вообще я призываю школьников выкладывать о себе в интернете как можно меньше личной информации. Запомните – все, что было выложено, в том или ином виде, сохраняется там навсегда. И этим могут воспользоваться злоумышленники.

- Учителя, классные руководители мониторят социальные сети своих учеников? Есть у них такая негласная обязанность?

- Мы ставим учителям задачу, чтобы они были в курсе, чем живут дети. Но в данном вопросе, я считаю, не нужно залазить на территорию ребенка, нарушать его личные границы, это неправильно. Нужно просто проявлять интерес и если вдруг появляются настораживающие сигналы, то сообщать нам об этом.

- Как считаете, нужно ли родителям помогать детям создавать их первый аккаунт в сети или это тоже нарушение личных границ?

- Это идеальный вариант. Создав ребенку аккаунт, вы, тем самым, повышаете уровень доверия между вами. А запрет - вовсе не гарантия того, что ваше чадо не зарегистрируется втихушку под каким-нибудь странным ником. Одобрив это решение, вы можете показать и рассказать, как добывать в соцсетях полезную информацию, какие сервисы там есть, как ими пользоваться, а также чего стоит опасаться. Кстати, с этого года в образовательных учреждениях появилась внутренний мессенджер «Моя школа», являющийся аналогом ВК, который мы сейчас активно развиваем.

- То есть в этом новом мессенджере присутствуют только школьники и учителя?

- Да, это чисто школьное пространство. В нем можно заводить классные или общешкольные чаты, учителя выкладывают на сервер домашнее задание, а для подготовки к урокам здесь есть много интересного и полезного контента. Сейчас мы пытаемся развивать эту сеть и призываем всех учителей и учеников пользоваться «Моей школой», так как это один из показателей развития региона цифровой зрелости.

- В эту сеть может проникнуть, так сказать, чужак?

- Стараниями государства мы стараемся сделать так, чтобы никаких злоумышленников там не оказалось.

- Есть ли у платного антивируса и VPN преимущества перед бесплатными?

- Я с наибольшим доверием отношусь все-таки к платным антивирусам. Поймите, бесплатных сервисов не бывает, они в любом случае на чем-то зарабатывают – на рекламе или, например, на продаже данных. Так, все социальные сети, поисковые системы тем или иным способом используют наши персональные данные - передают, продают, обмениваются и т.д. Это же касается и VPN. Платный сервис гарантирует собранность ваших персональных данных, а все бесплатные точно будут ими пользоваться в том или ином виде.

- Функции родительского контроля на мобильниках эффективны?

- Лично я ни одного хорошего кейса не встречал.

- У кого выше уровень защищенности – у Андроида или Apple ?

- Угрозы бывают разные. Например, если угроза связана с контентом, то без разницы какой у вас телефон. А вот что касаемо угроз, касающихся с безопасностью или кражей личных данных, то, конечно, Apple более защищен.

- Говорят, что при скачивании некоторых приложений телефон начинает автоматически прослушиваться…

- Уверяю, что телефон слушает вас постоянно… искусственной интеллект очень умный. Причем мы сами это разрешаем. Например, если при установке приложение запрашивает доступ к микрофону, а вы соглашаетесь, то вас автоматически начинают прослушивать. Но к этому, на мой взгляд, нужно относиться спокойно. Приложения ведущих корпораций вряд ли будут использовать ваши данные в пользу злоумышленников, хотя теоретически ничего исключать нельзя. Мы живем в такое время, когда вся информация о нас становится доступной. Даже, например, ели за одним компьютером сидят разные люди, то искусственной интеллект в считанные секунды распознает это, анализируется движение мышки, скорость нажатия клавиш, контент, которым вы интересуетесь.

- А по поводу веб-камер? Они тоже за нами следят?

- Конечно, такие риски есть. И было много кейсов, когда взламывали камеры разного вида. Но, с моей точки зрения, сейчас это делается с точки зрения получения прибыли. Просто так вас взламывать никто не будет, ведь для этого тоже необходимо затратить ресурсы и время.

- Дети часто используют простые пароли, это опасно?

- Надо для себя и ребенка разработать некую схему составления паролей. Это могут быть, например, первые буквы вашего любимого стихотворения. Личные данные - имя, дату рождения, никогда нельзя использовать для паролей. В них должны содержаться данные, никак не относящиеся к вам лично или к вашей жизни.

- Что делать, если родители заподозрили, что у ребенка в сети появились проблемы?

- Если вдруг у ребенка изменилось поведение, он прячет от вас мобильник, обращайтесь на горячую линию по телефону (3852)206-444. Мы примем все необходимые меры, обратимся в контролирующие службы и поможем решить проблему.

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