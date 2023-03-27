Победитель чемпионата Воздушно-космических сил поднял гирю 265 раз

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаул впервые принял чемпионат Воздушно-космических сил по военно-прикладному спорту в дисциплине «рывок гири».

В торжественной церемонии открытия принимали участие губернатор края Виктор Томенко, глава города Вячеслав Франк, начальник Управления ФСБ Роман Плотников, председатель АКЗС Александр Романенко, руководители силовых структур, правоохранительных органов и многие другие.

– Это поистине элитная часть наших Вооруженных сил, требующая очень серьезных знаний и концентрации интеллектуальных возможностей человека. Но армейская служба также подразумевает и самообладание, и отличную физическую подготовку. Участники соревнований по армейскому рывку гири, безусловно, этими качествами обладают, – подчеркнул губернатор.

По словам 14-кратного чемпиона России Антона Анасенко из Новосибирска, федерация гиревого спорта Алтайского края обладает заслуженным авторитетом в Сибири и России, уже проводила крупные соревнования, и поэтому выбор места проведения чемпионата был очевидным.

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

– Рывок гири в военно-прикладном спорте - непредсказуемый вид, очень многое зависит от выносливости. Конечно, лидеры остаются фаворитами, но сюрпризы обязательно будут. И я думаю, что гиревой спорт очень демократичный. При желании и должной мотивации в нем может добиться успеха, перейдя из какого-то другого вида спорта, - также добавил Анасенко в комментарии «Алтайскому спорту».

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

На турнир подали заявки на участие почти три десятка команд со всей России. А это около 300 спортсменов. Специально для них подготовили площадку в манеже Алтайского государственного технического университета. На протяжении нескольких дней, не покладая гирь, военнослужащие боролись за награды, стирая ладони в кровь, но даже это их не останавливало. Сквозь слезы, стиснув зубы, они продолжали вести счет.

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно регламенту соревнований, женщины должны были выполнять упражнения с гирями по 12 и 16 килограммов, а мужчины - 24 и 32 килограмма. В итоге среди представителей сильной половины человечества вполне ожидаемо самый большой результат показал лейтенант Антон Анасенко – 265 раз. В своей категории он занял первое место. Среди женщин самой сильной оказалась рядовой Полина Полякова – 250 раз!

В командном зачете победу в первой группе (соединения) одержала 41-я дивизия ПВО (г. Обь), во второй (военно-учебные заведения) - ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж).

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат военнослужащих ВКС в рывке гири Фото: Олег УКЛАДОВ

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