Александр Соболев помог сборной России обыграть Ирак

Александр Соболев провел достойный матч. Фото: Михаил Шапаев © Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»

Воспитанник барнаульской школы футбола Александр Соболев помог сборной России обыграть команду Ирака.

В воскресенье, 26 марта, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоялся товарищеский матч между сборными России и Ирака. В стартовом составе на поле вышел воспитанник барнаульского «Динамо», а ныне нападающий московского «Спартака» Александр Соболев. Он оказался единственным нашим земляком, кто вошел в итоговый состав национальной команды на ближайшие матчи.

В первом тайме оба соперника имели неплохие шансы открыть счет, но в раздевалку они ушли, оставив на табло неизменные 0:0. Так что основная интрига пришлась на вторые 45 минут.

На 50-й минуте россияне организовали контратаку, в штрафную с мячом ворвался Иван Обялков, но понял, что обыграть голкипера гостей не сможет, отдал пас Соболеву, который был позади. Саша самостоятельно пробил в створ, но вратарь «вытащил» этот мяч, правда мяч отрикошетил практически под ноги Антону Миранчуку и он отправил его в открытый угол – 1:0.

А уже на 58-й минуте Сергей Пиняев получил длинный пас через половину поля, ворвался в штрафную, единолично фактически обыграл четверых иракцев и пробил по воротам – 2:0.

– Гол Сергея стал самым молодым в истории сборной России – 18 лет, 4 месяца и 24 дня, - добавляют в пресс-службе РФС.

Немногим позже Александр Соболев попытался увеличить преимущество россиян, но его удар пришелся четко в перекладину. На 71-й минуте на поле его заменил другой спартаковец Антон Зиньковский. Таким образом, наша команда обыграла Ирак со счетом 2:0.

Эксперты и комментаторы сошлись во мнении, что Соболев достойно проявил себя в прошедшем матче. По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, следующий сбор, вероятно, состоится в июне 2023 года. У форварда есть все шансы получить вызов на следующую серию тренировок в составе национальной команды.

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