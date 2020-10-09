Барнаулец Александр Соболев забил первый гол за сборную России по футболу

Александр Соболев забил уже в добавленное время второго тайма (фото: РФС)

Воспитанник алтайской школы футбола Александр Соболев в четверг, 8 октября, дебютировал в составе сборной России и забил первый гол.

У нападающего московского «Спартака» в этом году были все шансы попасть в состав национальной команды, но изначально наставник сборной Станислав Черчесов не хотел включать его в заявку, потому что у спортсмена был затяжной конфликт с капитаном Артемом Дзюбой, а скандалы на поле или в раздевалке специалисту не нужны были.

- Вызывать игроков и пытаться мирить их здесь — это неправильно. Так как я видел их конфликт во время матча, то почувствовал, что это не просто игровой момент, а неприязнь, - заявил тогда Черчесов.

Однако незадолго до матчей в рамках Лиги наций произошла досадная травма у 33-летнего нападающего Евгения Луценко. Так что выбора у Черчесова не было и он набрал номер Александра Соболева. На тот момент он уже успел помириться с Дзюбой, а так как никаких перспектив на вызов не было, с легким сердцем отправился отдыхать. Но отпуск не задался.

В итоге 3 сентября Соболев просидел на скамейке запасных на матче с Сербией, а 6 сентября – в Будапеште. Дебют состоялся только накануне, в товарищеской встрече с командой Швеции.

- О том, что сыграю против Швеции, узнал в день матча перед обедом. Мне сообщили, что буду играть во втором тайме. Сразу начал готовиться, - рассказал спортсмен пресс-службе РФС.

Так и было: алтайского нападающего выпустили на поле во втором тайме. На тот момент россияне хоть и имели преимущество, но при этом уже уступали. По словам Черчесова, Соболева бросили на амбразуру для того чтобы усилить атаку. Александр забил свой гол уже в добавленное время: после навеса в штрафную, он головой отправил мяч в ворота противника.

После матча Станислав Черчесов дал свою оценку дебютантам этого матча:

- Были моменты интересные, были - не очень. Когда играешь такие матчи, в тактическом плане тяжело уловить. Соболев и Мостовой не все тактические нюансы уловили. Но для этого и выпускали, чтобы получили первый опыт. Хорошо, что дебютировали, теперь они знают не понаслышке, что такое сборная. Естественно, мы им какие-то вещи подскажем в спокойной обстановке, чтобы они прибавляли. Болельщики и эксперты смотрят только на забитые мячи. Гол Соболева - это, конечно, хорошо, но его надо вписывать в игру, чтобы он был больше полезен команде.

Сам Александр Соболев признался, что одним из первых с дебютом его поздравил бывший «враг» Артем Дзюба.

- В каждой игре мы стараемся и играем на победу. Это наша задача. Претендую ли я на место в стартовом составе в следующих матчах решать тренеру. Опять же, одна игра ничего не значит. Нужно доказывать дальше. Что касается дебютного гола, Дзюба только что в раздевалке поздравил с первым голом, ничего такого, — цитирует Соболева телеканал «Матч Премьер».

11 и 14 октября сборная России проведет матчи Лиги Наций против сборных Турции и Венгрии соответственно. Не исключено, что после такого удачного выступления Александр Соболев примет участие в этих играх.

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