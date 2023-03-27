«Потеряли время, деньги и веру в людей»: пенсионер уличил барнаульский автосалон в наглом обмане

Это не единственный негативный отзыв о работе данного автосалона Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Пенсионер из Новосибирска Юрий Гусев почти год пытается добиться справедливости и привлечь к ответственности барнаульский автосалон. Со слов мужчины, менеджер компании обманул его и изначально назвал стоимость автомобиля, по которой не собирался продавать машину.

- Мы с супругой решили купить недорогой автомобиль, чтобы ездить на дачу. Я позвонил в автоцентр ALDO по поводу цены на автомобиль с пробегом. Трубку взял менеджер Роман (так он представился, прим. ред.) и сказал, что интересующий меня авто Chevrolet Lacetti продается по цене 270 990 рублей и можно приезжать и приобретать его за наличный расчет по этой стоимости, - рассказал Юрий Васильевич «Комсомолке».

При этом мужчина трижды уточнил, окончательная ли это стоимость, менеджер подтвердил – ни копейки больше. После разговора Роман прислал Юрию Васильевичу СМС с указанием адреса автоцентра и страничкой сайта по продаже авто, где указана та самая цена.

26 апреля 2022 года Юрий с женой приехали на автобусе из Новосибирска в Барнаул. Другой менеджер центра сказал, что не может продать автомобиль по такой цене, так как машина принадлежит банку, а он при покупке машины накручивает свои банковские продукты. В итоге стоимость была выше изначальной на 40-50 тысяч рублей.

- Этот менеджер еще стоял и хихикал над нами, мол, нужно было уточнять все детали, прежде чем ехать. Но ведь я несколько раз переспросил их сотрудника, а он просто ввел нас в заблуждение, - добавил пенсионер.

Негодование пенсионера вызвал не только обман сотрудников автоцентра, но и то, что на поездку пара пожилых людей потратила 12 тысяч рублей, в эту сумму вошли потеря заработка, билета на автобус, такси и пропитание. Мужчина решил привлечь салон к ответственности и обратился в администрацию Барнаула, которая перенаправила его в полицию. Судя по ответам УМВД по Барнаулу (копии есть в распоряжении редакции «КП»-Барнаул, прим. ред.) на обращение гражданина сначала проверку провели сотрудники отдела экономической безопасности, а затем материалы передали в отдел полиции по Центральному району краевой столицы. Документы были датированы июнем 2022 года, но с тех пор, со слов потерпевшего, правоохранители с ним не связывались.

- Скоро пройдет год, а ответа так и нет. Я хочу получить ответы, почему в Барнауле происходят наглые обманы (судя по отзывам на 2ГИС, прим. ред.) работниками автоцентра, кто должен следить и не допускать подобные инциденты? Потеряли с этой поездкой столько времени, денег, а самое главное – веру в честных людей, - подытожил Юрий Васильевич.

К слову, сам автосалон, по всей видимости, закрылся. Поисковые системы указывают, что организация ликвидирована. В настоящий момент по адресу (Правобережный тракт, 26) работает другая компания, которая тоже продает автомобили с пробегом. Корреспондент «Комсомолки» дозвонился до автоцентра, но там заверили, что не знают, куда могли переехать предыдущие хозяева.

Поводов для закрытия организации, как оказалось, у компании достаточно. Практически на каждом сайте отзывов есть негативные посты от автолюбителей, которые однажды столкнулись с ALDO. Публикуем несколько комментариев из свободного доступа:

- Не понимаю, как LADA Granta может стоить 900 тысяч??? Когда подавала заявку на кредит на сайте, обозначила сумму, соответствующую ценнику на сайте — 560 тысяч. В течение дня перезвонил консультант и сообщил, что одобрили кредит на 850 тысяч. Ничего не понимаю, ведь я подавала заявку не на такую сумму. Но раз предложили записаться и приехать, решила съездить. Сотрудники автосалона меня сильно удивили сообщением, что заявку снова надо подавать — оператор же говорил что стопудово уже кредит дали… Согласилась переоформить запрос и подождать, тем более что обещали: за полчаса будет ответ. И да, одобрили кредит, ставка «приятно» удивила — 18,5% (по телефону говорили 4,5%). В договоре сумма покупки 900 тысяч. Порвала бумаги, забрала документы. Одуреть! – пишет Марина.

- В разных автосалонах мне довелось побывать за свою жизнь, но я и подумать не могла, что на старости лет попаду вот в такое заведение. Здесь консультанты могут запросто обзывать клиентов и выталкивать их за дверь. Да что клиентов! Женщин преклонного возраста. В общем не вздумайте сюда обращаться. Поберегите свои нервы, - говорит Леся.

- Проводят махинации с продажей машины и страхованием. Ценников нет, с сайтом информация не совпадает. Впаривают КАСКО по цене комплексной программы, а в договоре только от угона и полного ущерба. В кредит заявку отправляют заведомо на сумму больше цены авто. Мы с женой посмотрели на эти чудеса в Барнауле, уехали без покупки. С боем забирал документы, поскольку настаивали на том, что раз они старались, заявки оформляли, то мы им должны 3 тысячи рублей. Нормально так вообще, - пишет Константин.

К слову, не исключено, что компания может продолжать работать под другим юридическим именем. Но это уже совсем другая история…

Кстати КП

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