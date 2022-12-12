Как готовят алтайских разведчиков в Оренбургской области

Вот уже полтора месяца бойцы специального подразделения проходят в Оренбургской области комплексную подготовку. Фото: Виталий БАРАБАШ

Ежедневные многочасовые тренировки в поле под открытым небом, стрельба саперное и минно-подрывное дело, отработка тактики и инженерная подготовка – все это теперь входит в обычный будний день алтайских разведчиков, которые готовятся отправиться в зону СВО.

Вот уже полтора месяца бойцы специального подразделения проходят в Оренбургской области комплексную подготовку. До отправки на линию соприкосновения уже остаются считанные дни. Какой настрой у военнослужащих и как у них проходит подготовка – в материале «КП».

Подготовка к дуэли

Как и полагается, утро бойцов начинается с зарядки: подъем штанги, жим на перекладине и жонглирование гирями. В казарме расположен отдельный уголок для физподготовки. Утренняя зарядка необходима, чтобы подготовить тело к тренировкам в поле. Под открытым оренбургским небом, где ветер моментально пронизывает до костей, полк ежедневно проводит по 6-8 часов

В алтайской роте свыше ста военнослужащих. Для многих боевая подготовка – не в новинку. У них за плечами Чечня и Сирия. Они – бывалые саперы, разведчики и стрелки – делятся опытом с теми, кто прошел только срочную службу. Командиры подчеркивают: практика идет с учетом понимания того, что современная дуэль, прежде всего, артиллерийская.

– Я считаю, что подготовка идет серьезная и все те боевые задачи, которые нам будут поставлены, мы выполним в полном объеме, – говорит Роман, командир разведроты, военнослужащий из Алтайского края.

Бойцы проходят всестороннее обучение для эффективного выполнения поставленной задачи. На первом месте – физическая и моральная подготовка, но не менее важна и экипировка. В этом смысле незаменимы надежные шлемы. Ими наших разведчиков, в качестве гуманитарной помощи, обеспечил депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев.

Надежными шлемами обеспечил военнослужащих депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев. Фото: Виталий БАРАБАШ

Он организовал поставку шлемов системы МИЧ – легкой, но многофункциональной бронезащиты. Она способна защитить от осколков и пуль автоматов. Эта система может быть оборудована наушниками для защиты слуха, монокулярами с системой ночного видения и тепловизионной экшн-камерой.

Привет родным и близким

После подготовки ребята отправятся в зону боевых действий. Перед отъездом в зону СВО они написали своим близким поздравления с наступающим Новым годом.

– Когда собирался сюда, я подумал, что ребята захотят передать привет своим близким, родным в Алтайском крае, взял с собой новогодние открытки и попросил ребят написать, - говорит Александр Прокопьев. Уезжая, он дал слово, что найдет возможность доставить эти открытки адресатам.

Системы МИЧ – легкая, но многофункциональная бронезащита Фото: Виталий БАРАБАШ

Визит земляков, добрые напутствия и возможность передать весточку на родину немного растрогали разведчиков. Но от этого их боевой настрой стал только увереннее.

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