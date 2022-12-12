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Общество12 декабря 2022 10:10

Как готовят алтайских разведчиков в Оренбургской области

Бойцы до конца года должны отправиться в зону СВО
Вера Березовская
Вот уже полтора месяца бойцы специального подразделения проходят в Оренбургской области комплексную подготовку.

Вот уже полтора месяца бойцы специального подразделения проходят в Оренбургской области комплексную подготовку.

Фото: Виталий БАРАБАШ

Ежедневные многочасовые тренировки в поле под открытым небом, стрельба саперное и минно-подрывное дело, отработка тактики и инженерная подготовка – все это теперь входит в обычный будний день алтайских разведчиков, которые готовятся отправиться в зону СВО.

Вот уже полтора месяца бойцы специального подразделения проходят в Оренбургской области комплексную подготовку. До отправки на линию соприкосновения уже остаются считанные дни. Какой настрой у военнослужащих и как у них проходит подготовка – в материале «КП».

Подготовка к дуэли

Как и полагается, утро бойцов начинается с зарядки: подъем штанги, жим на перекладине и жонглирование гирями. В казарме расположен отдельный уголок для физподготовки. Утренняя зарядка необходима, чтобы подготовить тело к тренировкам в поле. Под открытым оренбургским небом, где ветер моментально пронизывает до костей, полк ежедневно проводит по 6-8 часов

В алтайской роте свыше ста военнослужащих. Для многих боевая подготовка – не в новинку. У них за плечами Чечня и Сирия. Они – бывалые саперы, разведчики и стрелки – делятся опытом с теми, кто прошел только срочную службу. Командиры подчеркивают: практика идет с учетом понимания того, что современная дуэль, прежде всего, артиллерийская.

– Я считаю, что подготовка идет серьезная и все те боевые задачи, которые нам будут поставлены, мы выполним в полном объеме, – говорит Роман, командир разведроты, военнослужащий из Алтайского края.

Бойцы проходят всестороннее обучение для эффективного выполнения поставленной задачи. На первом месте – физическая и моральная подготовка, но не менее важна и экипировка. В этом смысле незаменимы надежные шлемы. Ими наших разведчиков, в качестве гуманитарной помощи, обеспечил депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев.

Надежными шлемами обеспечил военнослужащих депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев.

Надежными шлемами обеспечил военнослужащих депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев.

Фото: Виталий БАРАБАШ

Он организовал поставку шлемов системы МИЧ – легкой, но многофункциональной бронезащиты. Она способна защитить от осколков и пуль автоматов. Эта система может быть оборудована наушниками для защиты слуха, монокулярами с системой ночного видения и тепловизионной экшн-камерой.

Привет родным и близким

После подготовки ребята отправятся в зону боевых действий. Перед отъездом в зону СВО они написали своим близким поздравления с наступающим Новым годом.

– Когда собирался сюда, я подумал, что ребята захотят передать привет своим близким, родным в Алтайском крае, взял с собой новогодние открытки и попросил ребят написать, - говорит Александр Прокопьев. Уезжая, он дал слово, что найдет возможность доставить эти открытки адресатам.

Системы МИЧ – легкая, но многофункциональная бронезащита

Системы МИЧ – легкая, но многофункциональная бронезащита

Фото: Виталий БАРАБАШ

Визит земляков, добрые напутствия и возможность передать весточку на родину немного растрогали разведчиков. Но от этого их боевой настрой стал только увереннее.

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