«Сначала с ума сходил, а потом понял: надо помогать»: отец мобилизованного офицера - о встречах на передовой

Участник акции «Весточка из дома» Алексей со своим сыном Иваном Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Дом Алексея Мошкина в селе Бельмесево на Алтае сегодня превратился в пункт сортировки вещей на передовую. Сам Алексей как один из участников акции «Весточка из дома» уже четыре раза привозил гуманитарную помощь на фронт.

Акции «Весточка из дома». Фото из соцсетей группы

Его сына Ивана как новоиспеченного офицера призвали на передовую практически с первых дней спецоперации.

- Изначально у меня было чувство вины, говорил сыну: «Это я тебя в военный вуз затолкал», - честно рассказывает Алексей. - Иван окончил в Барнауле летную школу не без моей подсказки, затем поступил в военное училище. Но Ваня, воспитанный патриотом, ответил: «Папа, не переживай. Я бы сам оказался на передовой, даже и без училища».

По словам отца, первые дни спецоперации совпали с его увольнением и сначала, находясь дома, он с ума сходил от тревожных мыслей.

- Сердце разрывалось за судьбу сына, пока четко не понял: нужно не рыдать, не охать, а помогать,- говорит Мошкин.

О быте в окопах

- Вещи, которые мы везем по просьбе ребят, действительно, необходимы,- говорит Алексей, - проблема там, на передовой пока в дисбалансе по распределению гуманитарной помощи. Где-то стоит коробка с носками под дождем - уже некуда ставить, а где-то нет туалетной бумаги.

Шебекино. Группа гумпомощи Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Приехав в первый раз на «линию соприкосновения» отец алтайского офицера увидел четыре стола у отделения разведки.

- Один стол - обеденный, на втором - зарядки, на третьем - иконки и свечки, а на четвертом - письма,- рассказывает Мошкин. – А еще запомнилось мне, как один солдат штаны стирал: бросил в ведро с водой, туда же порошок, пожулькал и повесил.

Сейчас, по словам Алексея, он даже придумал, как можно по сути в полевых условиях поставить ребятам стиральную машину.

Молитва воину Ивану

Когда сын оказался между жизнью и смертью, его отец, до этого редко посещающий церковь, поехал в Новокузнецк, в храм воина Ивана. Получил благословение у батюшки.

- Вообще на фронте церковнослужители очень востребованы, – рассказывает Алексей. - В «жаркие» дни даже те солдаты, кто другой веры придерживался, просили батюшек положить руку на лоб, перекрестить…

Проверка на дорогах

В мае 22- летний Иван Мошкин был ранен. Вот как рассказывает об этом отец.

- Я услышал сначала, что там, где они стоят, планируются серьезные события. Написал смс, ночью он позвонил, голос хриплый, пытался меня успокоить, сказал, что все в порядке. Потом я узнал, что сын перед сражением сказал другу: «Если что случится, позаботься о родителях». Ему ноги перебило в том бою, и он при этом вытаскивал пацанов еще более тяжелых. Приехали все в крови, после этого Ваня потерял сознание, упал на руль.

Алексей Мошкин гордится, что его сын проявляет на фронте лучшие качества офицера.

- На миллион, полученный за ранение, набрал первым ребятам обмундирования и т. д., – рассказывает отец.

По словам Алексея, сегодняшняя непростая ситуация заставила на многое посмотреть иначе, объединила людей в бескорыстном стремлении помочь тем, кто оказался на фронте. Чего стоит мощное волонтерское движение, развернувшееся сегодня на Алтае.

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