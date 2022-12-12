Мама девочки, устроившей «пикник» у Вечного огня в Горно-Алтайске, прокомментировала ее поступок

Мама девочки отметила, что, по всей видимости, где-то недодала своему ребенку в воспитании
Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай
Жительница Горно-Алтайска прокомментировала поступок дочери, которая сожгла гвоздику в Вечном огне. Видеообращение женщина разместила в социальных сетях.
Напомним, 9 декабря в интернете опубликовали видео, в котором девочка-подросток сжигает цветок в Вечном огне на мемориальном комплексе «Парк Победы». На кадрах видно, что ребенок «окунает» в пламя гвоздику. Ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях и им заинтересовались правоохранители.
Спустя некоторое время после инцидента мама девочки записала видеообращение с извинением.
– Я глубоко потрясена, мне больно видеть, что натворил мой ребенок. В нашей семье глубоко чтут память о героях великой отечественной войны. Наши деды участвовали в великой отечественной войне. Мы с дочерью каждый год на 9 мая приходим на наш мемориал в парк Победы, участвуем в Бессмертном полку. Мне просто стыдно, мне больно, – сказала женщина.
Мама девочки отметила, что, по всей видимости, где-то недодала своему ребенку в воспитании. Она пообещала сделать все, чтобы ее дочь стада настоящим гражданином России.
– Я надеюсь, что эти страшные кадры будут уроком и для нее и для других ребят тоже. Совсем недавно мы с этого мемориала отправляли ребят на Украину. Мы присутствовали там вместе с дочерью, обе переживала, обе плакали. Моя дочь уже поняла и осознала, что поступила неправильно, бездумно. Я прошу извинения за случившееся, - добавила мать.
Ранее этот инцидент прокомментировал мэр Горно-Алтайска Юрий Нечаев.
– Мы, взрослые, иногда в суете рабочих дней и забот о базовых потребностях своего чада, совсем забываем, что дети - полное отражение нас самих и они полностью «зеркалят» наше отношение ко всему. На интерес отвечают интересом, на равнодушие – равнодушием, – отметил глава города.
Нечаев призвал взрослых больше рассказывать детям о событиях Великой Отечественной войны.
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