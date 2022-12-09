На Алтае подростки устроили «пикник» у Вечного огня и сожгли гвоздику

Сожжение гвоздики сняли на видео Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

9 декабря в одной из социальных сетей появилось видео, в котором девочка-подросток сжигает цветок в Вечном огне в Горно-Алтайске. Правоохранители проводят проверку, сообщает региональное управление МВД.

Ролик сняли на мемориальном комплексе «Парк Победы». На кадрах видно, что девочка сжигает в Вечном огне гвоздику и улыбается. Правоохранители проводят проверку.

– В настоящее время по факту размещенного в сети интернет видеоролика, сотрудники отдела МВД России по Горно-Алтайску проводят проверку, в рамках которой устанавливают их личности, – пояснили в МВД.

Правоохранители дадут правовую оценку действиям подростков. Также ролик изучают представители прокуратуры Республики Алтай, они уже подключились к этой истории.

Произошедшее в «Парке Победы» прокомментировал мэр Горно-Алтайска Юрий Нечаев.

– Накануне такого славного дня России (9 декабря - День Героев Отечества, - прим. ред.) случился инцидент, который не должен оставаться незамеченным, особенно, когда действующими лицами становятся дети, – написал мэр.

Он назвал случившееся «пикником» и подчеркнул, что в ролике видно сожжение гвоздики в Вечном огне.

– Конечно, мы можем устроить общественное порицание, взывать к ответственности воспитания родителей, выставить учителей на поругание, которые не объяснили, что такие места, как Вечный огонь - священны для нашего народа, – отметил Юрий Нечаев.

Он добавил, что иногда взрослые забывают, что дети – полное отражение их самих и сказал, какую работу следует провести.

– Если мы, взрослые, сейчас возьмём на себя груз ответственности, отложим все свои дела и расскажем этим ребятам, без гнева, осуждения и порицания, что они сделали и почему это «неправильно», то эффекта будет больше, – советует чиновник

Он призывал вспомнить о дневнике Тани Савичевой и подвигах пионеров-Героев, а также рассказать ребятам о Нюрнберге и покажите материалы.

– Я уверен, в душе этих подростков, обязательно что-то всколыхнётся и таких повторов не будет. Уважаемые взрослые, кроме нас с вами никто не возглавит детей на пути к патриотизму, – резюмировал мэр.

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