«Похороните сами, а мы дома помянем»: истории алтайских ритуальных агентов

Смерть для ритуальных агентов дело привычное Фото: Олег УКЛАДОВ

Красные гвоздики, венки и гробы – это те атрибуты, без которых трудно представить профессию ритуального агента. Вряд ли в похоронный бизнес приходят по зову души, но совершенно точно остаются в нем самые стойкие. Четверо ритуальных агентов рассказали «Комсомолке» о своей работе.

Не смерть шокирует, а нищета

- В ритуальные услуги я пришел работать в 90-е. Тогда все агенты кормились только через информацию, - рассказывает Сергей (имя изменено по его просьбе). Милиция, больницы, скорая сообщали о том, кто и где умер. Сейчас такое тоже встречается, стоимость составляет 2000-3000 рублей за одно сообщение о смерти, но полиция больше информацию не сливает, а больницы, скорые – эти да.

Далеко не все похоронные агентства пользуются таким способом. Есть несколько похоронных служб, которые не позволяют себе покупать информацию, но сейчас в ритуальные услуги пришло много проходимцев. Скажем, до ковида агентов в Барнауле было человек 50 и все друг друга знали, а сейчас их 150. Кто-то учится, квалификацию повышает, а кто-то ходит и деньги собирает. Недобросовестных агентов много. Они купили информацию, ещё службы не приехали на вызов, а уже очередь под дверью выстроилась. Родственники в себя не пришли, но услуги им уже навязывают. И каждый говорит: «У меня дешевле». А когда человек согласился, то начинается: «А вот это столько стоит, а вот это столько…», и у людей выбора нет, платят.

Меня в смерти ничего не пугает, живых бояться надо, но покойные могут, все же, навредить. Когда пандемия была, трупы хлором обрабатывали, гробы не давали открывать. В процессе обработки покойных можно и туберкулез подхватить. Наша работа не такая, что деньги взял и ушел, тут много всего — организация самих похорон, общение со скорбящими, помощь разнообразная. У людей горе и к этому надо относиться с пониманием.

А что до недобросовестных агентов, так они-то точно ничего не боятся, и уж тем более властей. Работа их никак не регулируется и наказать за то, что они первые на адрес прибегают – нельзя.

И вообще, не смерть шокирует, а то, как люди обнищали. Человек умирает, а денег на похороны нет. Но, конечно, тяжелее всего – это хоронить детей. Лет десять назад хоронили мальчика-утопленника, с тех пор я за детские похороны не берусь. Это ужасно. Но, вообще, это всего лишь работа, и я к ней привык, хотя многие из наших спиваются, стресс же как-то снимать надо.

Родственники есть, а хоронить некому

У Татьяны свое маленькое похоронное бюро «В последний путь», где она все делает сама – организует похороны, облагораживает венки, обшивает гробы. Работа рутинная, но за которую, помимо денег, она получает благодарность. Люди рождаются и умирают, и в этом нет ничего удивительного, правда бывают и такие похороны, которые действительно поражают:

- Мы как-то привезли старушку, а родственники нам сказали: «Похороните сами, мы ее дома помянем». Так и пришлось поступить. С ребятами съездили на кладбище, похоронили. А родственники даже не стали гроб домой поднимать, вроде как ребенок у них там был маленький, не хотели напугать. Вот так жизнь проживешь, вроде и родственники остались, а хоронить некому. Разве так можно? - удивляется Татьяна.

Скончался от тоски

Молодой агент Антон (имя изменено) в профессии чуть больше года. Рассказывает, что в первый раз плакал вместе с родственниками покойного, но потом привык к чужому горю:

- Знаете, это в начале я переживал утрату чужих людей, как свою, а потом стал не то, чтобы циничнее, но спокойнее. Первые месяца два вообще редко улыбался, мало говорил с семьей, привыкал, наверное, к работе.

Если на каждую смерть остро реагировать, то быстро перегоришь, а мне нельзя перегорать - это первая в моей жизни работа, которая нравится по-настоящему. Тут от людей столько добра получаешь в ответ, столько благодарности, как мало где. Об этой профессии много страшилок ходит, но это раньше жестко все было, войны за покойников велись, сейчас это более цивилизованный бизнес все же. Меня мало что может шокировать, жизнь у меня богатая на события, но запомнился один случай: умерла женщина, ей было 80 лет и муж на ее похоронах, хоть и сломлен был, но бодрый старичок такой, а спустя 10 дней позвонили родственники, и сообщили, что еще одни похороны нужны. Скончался дедушка от тоски. Такие истории трогают душу, конечно.

Работаю ради благодарности

Директор агентства «Алтайский похоронный дом» Владимир Иванович не робкого десятка, он организует похороны более 20 лет, но тоже сталкивается с трудностями:

- Самое шокирующее – это когда дело касается детей и аварий, внезапный уход. К этому невозможно привыкнуть. Когда вижу, как люди переживают потерю близких – это тяжело. Но я понимаю их, сам хоронил многих своих родственников, и каждый раз впадал в шоковое состояние, но вытаскивал себя из ступора и начинал организацию, потому что никто кроме меня этого не сделает.

Одинаковых похорон не бывает, они всегда разные. В последние годы всем женщинам делают посмертный макияж. И ко мне люди иногда подходят, после похорон благодарят со словами «Она такой красивой при жизни не была». И это приятно слышать, значит, работу мы свою делаем хорошо. Конечно, благодарность от людей дорогого стоит, ради нее и работаю.

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