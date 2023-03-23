Видят покойных, «обираются», хотят в баню. Несколько народных примет близкой смерти

Тема смерти во все времена волновала людей Фото: Олег УКЛАДОВ

Одна из самых волнующих и неразгаданных для человека загадок - тайна смерти. Поэт Мережковский знание человека о ней сравнивал с взглядом слепого с рождения на солнце. «Все что-то в ней понять хотим, понять не можем, как слепые…». Людям и великим, и маленьким во все времена было свойственно интересоваться знаками, указывающими на близкий уход из этого мира, и переход в неизвестность или в ничто.

«Смерть оказывается величайшим парадоксом в мире, который невозможно рационально постигнуть», - писал Николай Бердяев. Накануне дня памяти этого незаурядного философа, скончавшегося 24 марта 1948 года, мы попытались собрать некоторые народные приметы близкой смерти и записали откровения людей, которые были рядом с умирающими.

Отмахиваются от паутины

Когда умирал мой свекор, я впервые услышала слово «обираться». Дядя Володя тихо таял от онкологии, и последние месяцы не поднимался с постели. При этом вел себя очень мужественно, и когда я приходила в гости, старался улыбаться и шутить, иногда просил у свекрови рюмочку со словами: «Умирать, так с музыкой!». Дня за два или даже за один (уже точно не помню) до его ухода свекровь Тетя Наташа сказала: «Володенька скоро умрет, стал обираться». «Что такое обираться?», - переспросила я. Она объяснила, что он стал как будто смахивать с себя что-то, будто стремясь очиститься.

Позже я вспомнила это слово - «обираться », когда коллега рассказала, что ее умирающий отец стал будто отряхиваться, а через день скончался.

Оказывается, это одно из древних народных наблюдений.

- Давно замечено, если тяжело болеющий человек начинает делать странные движения руками, словно отмахиваться от невидимой паутины, или пытаться как будто от кожи своей освободиться – это знак близкой смерти, - пояснила исследовательница народных традиций, обрядов, примет Наталья Васильева.

Видят покойников

Врач, оказывающая паллиативную помощь в Барнауле, на условиях анонимности рассказала, что нередки случаи, когда пациенты перед кончиной видят умерших родственников и знакомых, разговаривают с покойниками, говорят, что те зовут их за собой.

- Иногда им даже время назначают, - отметила собеседница. - Одна женщина поделилась, что покойный отец ей сказал: «Сейчас , мол, еще рано делиться новостями, жду тебя через месяц, все расскажешь. И ровно через месяц эта женщина умерла.

- Бывает, умирающий чувствует себя ребёнком, например, прабабушка перед смертью мою мать, свою внучку, называла мамой, - поделилась Мария Шикова из Барнаула.

Просятся в баню

Еще одно наблюдение, как от врачей, так и от родственников умирающих -многие перед смертью хотят в баню.

- Сын мой Женя позвонил из туберкулезной больницы, просил - мама, забери меня, очень в баню хочу, - с плачем вспоминает Людмила Геннадьевна из села Бобровка Первомайского района. А на следующий день позвонил похоронный агент: «Ваш сын умер». Теперь виню себя, что в тот же день его не забрала и в баню не отвезла…

О желании умирающих незадолго до кончины умыться, сходить в баню, вспоминали и другие собеседники.

- С водой, омовением перед смертью есть много народных примет, - говорит алтайская исследовательница народных обрядов Наталья Васильева. - По поверьям, прикасаясь к воде, омываясь, душа очищалась от греха, после чего могла отправляться в иной мир. Когда человек отдавал Богу душу, его обязательно обмывали, чтобы он предстал перед Богом чистый душой и телом.

Стакан воды и свет в конце туннеля

О стакане воды перед смертью уже написано много. Одна из женщин в сети после статьи на эту тему оставила такой комментарий: «Муж перед смертью пил очень много воды и никак не мог напиться. Так что стакан воды перед смертью - это не метафора. Умер внезапно от острой коронарной недостаточности. До последней секунды был в сознании и адекватен. До последнего не понимала, что он умирает. Думала, просто устал, он до этого два дня по 8 часов в день ремонтировал у матери на даче крыльцо. Приехал, не переставая пил воду. Потом сказал "плохо", стал очень бледный, прям зелёный. Я сказала "садись, давление померю". Сел, подставил руку. Я одела манжету, он упал навзничь, глаза закатились, изо рта пошла пена. Скорая приехала через 4 минуты, ничего не смогли сделать…Мужу было 51. Никогда нечем не болел, ни на что не жаловался…»

По словам Олега Першина, барнаульского врача, бывшего заведующего реанимацией, желание воды может быть связано с обезвоживанием, но на самом деле все эти явления, как жажда, неожиданное возвращение аппетита, приход в сознание из бреда перед смертью практически не изучены.

- Как и другие вещи,- заметил реаниматолог с огромным стажем.- В моей практике был случай, когда умирающая девочка, которая была безнадежна, стала просить свет. Сотрудники побежали, поставили над ней много ламп, включили их, а девочка сказала: «Нет здесь света, а впереди - вижу»…

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