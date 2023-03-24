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Общество24 марта 2023 4:40

Что особенного в коттедже за 459 млн рублей, который продают на Алтае

Особняк находится недалеко от Белокурихи
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Коттедж можно использовать под пансионат или гостевой дом. Скриншот сайта Авито.

Коттедж можно использовать под пансионат или гостевой дом. Скриншот сайта Авито.

В селе Новотырышкино Смоленского района выставили на продажу огромный коттедж за 459 миллионов рублей. «Комсомолка» выяснила, что в нем особенного, если за него просят баснословную сумму.

На самом деле это не просто коттедж, это целый жилой комплекс из бруса алтайского кедра элитного класса.

– Благодаря ему в коттедже всегда тепло и уютно, невероятно полезно для здоровья человека, - подчеркивает продавец в объявлении на сайте «Авито».

Комплекс располагается в туристическом месте – по соседству с «Сибирским подворьем», где регулярно проходят праздники, соревнования и прочие интересные мероприятия. До самой Белокурихи тоже, можно сказать, рукой подать. Так что это несомненный плюс.

Кроме того, буквально в шаговой доступности банный комплекс, мараловодческая ферма и базы отдыха, хотя последние с таким домом точно не понадобятся.

В вопросе транспортной инфраструктуры все тоже качественно и элитно: есть асфальтированная дорога, а неподалеку вертолетная площадка и местный аэродром.

Говорить о виде, который открывается из окон коттеджа можно часами, а лучше всего его увидеть. А там поля и луга и чистейший горный воздух.

– Умеренно сухой воздух, полный озона и кислорода, благотворно влияет на нервную систему, слизистые оболочки и легкие. Здесь практически нет гнуса и комаров, - подчеркивает продавец.

Так что это своеобразный личный санаторий, если позволите. Так что здесь можно жить лично и принимать гостей. Есть возможность использовать помещения как под базу отдыха или гостевой дом, санаторий, пансионат.

Кстати, дизайн разрабатывала целая команда российских и нидерландских архитекторов. Среди них Ведран Бркич и Анна Гармаш из московского бюро AB–architects.

– Впервые мы побывали на объекте, когда температура на улице была минус 39 градусов, — рассказывает Ведран. — Природа здесь потрясающая, но климат очень суровый. Мы поняли, в доме должно быть очень тепло и уютно по ощущениям, а интерьер не должен резонировать с окружающим пейзажем. Поэтому здание решили построить из бруса горно–алтайского кедра. У него отличные теплоизоляционные свойства, также он устойчив к гниению и другим вредным воздействиям.

Непосредственно внутренняя отделка, архитектура и дизайн легли на плечи Югославской строительной компании. Они смогли соединить теплые и холодные материалы – дерево и бетон, камень и металл. Получилась огромная разноуровневая гостиная, в двусветном пространстве которой расположили диванную зону с баром. В центре – винтовая лестница внушительных размеров. Голова на ней точно не закружится. На втором этаже несколько спален, в том числе детские.

Площадь всего жилого корпуса – 400 квадратных метров. К нему есть пристройка из еще одного здания для персонала, а также гараж и вторая часть дома с террасой и местом, где могут разместиться гости. В совокупности площадь оставила 1300 «квадратов». Это умный дом и им можно управлять и следить за показаниями на расстоянии. При необходимости – оптимизировать энергопотребление. Помимо спален и гостиной в нем есть бильярдная, сауна, погреб.

Расположен комплекс на территории в 117 соток. Есть собственный теннисный корт. Высажены хвойные растения, но сама земля не перегружена, есть тенистые места и дорожки для прогулок.

– Вся техника, мебель и свет премиального уровня от лучших мировых производителей. Отопление и горячее водоснабжение от собственной газовой котельной. Центральный водопровод и собственная скважина, - также добавляет продавец.

В стоимость объекта входит все: техника, мебель, оборудование, большинство предметов интерьера (за исключением личных вещей нынешнего владельца). Заезжай и живи!

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