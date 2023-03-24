Что особенного в коттедже за 459 млн рублей, который продают на Алтае

Коттедж можно использовать под пансионат или гостевой дом. Скриншот сайта Авито.

В селе Новотырышкино Смоленского района выставили на продажу огромный коттедж за 459 миллионов рублей. «Комсомолка» выяснила, что в нем особенного, если за него просят баснословную сумму.

На самом деле это не просто коттедж, это целый жилой комплекс из бруса алтайского кедра элитного класса.

– Благодаря ему в коттедже всегда тепло и уютно, невероятно полезно для здоровья человека, - подчеркивает продавец в объявлении на сайте «Авито».

Комплекс располагается в туристическом месте – по соседству с «Сибирским подворьем», где регулярно проходят праздники, соревнования и прочие интересные мероприятия. До самой Белокурихи тоже, можно сказать, рукой подать. Так что это несомненный плюс.

Кроме того, буквально в шаговой доступности банный комплекс, мараловодческая ферма и базы отдыха, хотя последние с таким домом точно не понадобятся.

В вопросе транспортной инфраструктуры все тоже качественно и элитно: есть асфальтированная дорога, а неподалеку вертолетная площадка и местный аэродром.

Говорить о виде, который открывается из окон коттеджа можно часами, а лучше всего его увидеть. А там поля и луга и чистейший горный воздух.

– Умеренно сухой воздух, полный озона и кислорода, благотворно влияет на нервную систему, слизистые оболочки и легкие. Здесь практически нет гнуса и комаров, - подчеркивает продавец.

Так что это своеобразный личный санаторий, если позволите. Так что здесь можно жить лично и принимать гостей. Есть возможность использовать помещения как под базу отдыха или гостевой дом, санаторий, пансионат.

Кстати, дизайн разрабатывала целая команда российских и нидерландских архитекторов. Среди них Ведран Бркич и Анна Гармаш из московского бюро AB–architects.

– Впервые мы побывали на объекте, когда температура на улице была минус 39 градусов, — рассказывает Ведран. — Природа здесь потрясающая, но климат очень суровый. Мы поняли, в доме должно быть очень тепло и уютно по ощущениям, а интерьер не должен резонировать с окружающим пейзажем. Поэтому здание решили построить из бруса горно–алтайского кедра. У него отличные теплоизоляционные свойства, также он устойчив к гниению и другим вредным воздействиям.

Непосредственно внутренняя отделка, архитектура и дизайн легли на плечи Югославской строительной компании. Они смогли соединить теплые и холодные материалы – дерево и бетон, камень и металл. Получилась огромная разноуровневая гостиная, в двусветном пространстве которой расположили диванную зону с баром. В центре – винтовая лестница внушительных размеров. Голова на ней точно не закружится. На втором этаже несколько спален, в том числе детские.

Площадь всего жилого корпуса – 400 квадратных метров. К нему есть пристройка из еще одного здания для персонала, а также гараж и вторая часть дома с террасой и местом, где могут разместиться гости. В совокупности площадь оставила 1300 «квадратов». Это умный дом и им можно управлять и следить за показаниями на расстоянии. При необходимости – оптимизировать энергопотребление. Помимо спален и гостиной в нем есть бильярдная, сауна, погреб.

Расположен комплекс на территории в 117 соток. Есть собственный теннисный корт. Высажены хвойные растения, но сама земля не перегружена, есть тенистые места и дорожки для прогулок.

– Вся техника, мебель и свет премиального уровня от лучших мировых производителей. Отопление и горячее водоснабжение от собственной газовой котельной. Центральный водопровод и собственная скважина, - также добавляет продавец.

В стоимость объекта входит все: техника, мебель, оборудование, большинство предметов интерьера (за исключением личных вещей нынешнего владельца). Заезжай и живи!

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