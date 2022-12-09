Новогодние подарки с дополненной реальностью получат алтайские школьники

Новогодние губернаторские подарки. Фото: министерства образования и науки Алтайского края

Формирование новогодних подарков для школьников завершается в Алтайском крае. В декабре их получат почти 130 тысяч ребят. На эти цели из бюджета региона выделили больше 32 миллионов рублей.

На этой неделе работники кондитерской фабрики «Алтай» показали, как будут выглядеть губернаторские подарки и что включили в их состав. Уже к концу недели все они должны быть сформированы и отправлены по всему краю.

– Тема оформления новогодних подарков – «Год культурного наследия народов России», - рассказывает заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына. – Для ребят подготовлена игра с дополненной реальностью. Если навести на нее смартфон, то можно будет получать новые сведения по культурным особенностям народов России, о праздниках, которые отмечают люди той или иной национальности.

Помимо виртуальной игры, школьники получат реальную: самостоятельно дома они смогут изготовить кубик и другие фигурки для настолки.

В общей сложности кондитеры изготовят 95 тонн сладостей, из которых 88 тонн – это конфеты с пралине, помадкой, с желе, батончики с печеньем, арахисом и воздушным рисом. Причем, уже который год отдельно произведена продукция без глютена. Такие подарки достанутся детям, больным целиакией (непереносимостью глютена. – прим.ред.). Преимущественно в состав их подарков войдут конфеты с суфле. Согласно спискам – ровно 120 коробочек.

– В этом году мы должны произвести около 128 тысяч губернаторских подарков для школьников 1-4 классов со всего края. Дополнительно муниципалитеты заказывают подарки для более старших ребят. Они достанутся учащимся 5-6 классов, - говорит руководитель службы гарантии качества кондитерской фирмы «Алтай» Елена Маркова.

Общий вес подарка составит почти 700 граммов. В него войдут 42 угощения. Среди них есть и новинки, которые, как уверены на фабрике, обязательно понравится детям – это конфеты со вкусом «Бабл гам» и «Сладкая вата». Они появились в ассортименте только в этом году. Причем как подчеркивают специалисты – все сладости не только безопасны, но и полезны для здоровья. К примеру, с желейной начинкой содержат такой ингредиент как пектин. Он помогает очистить организм от шлаков и токсинов. Есть конфеты с больным содержанием кальция. А о его пользе знают все.

Кроме младшеклассников в этом году сладкие сюрпризы вручат детям из семей мобилизованных. Такое решение приняли власти края.

– На данный момент мы вместе с соцзащитой сверяем списки. Если ребенок приезжает на новогодние представления в окружных центрах и краевой столице, он получит подарок после представления. Если ребенок другого возраста, то мы поздравим его перед новым годом и вручим подарок. В данном вопросе возраст детей не учитывается, - поясняет Галина Синицына.

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