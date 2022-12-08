Среди взрослых заболеваемость ОРВИ выросла на 56,5%. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край пришел грипп. По последним данным регионального Роспотребнадзора, подтверждено уже 17 случаев заболевания.

Нет коллективного иммунитета?

– В крае в рамках мониторинга циркуляции вирусов у больных с респираторной клиникой отмечается активная циркуляция вирусов гриппа. Все заболевшие не привиты против гриппа, - отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора.

В этом году против гриппа бесплатно привито 1,049 млн человек – это 45,7% населения. В Роспотребнадзоре заявили, что освоена вся поступившая вакцина. При этом коллективный иммунитет не сформирован.

– За счет личных средств граждан и работодателей на 02.12.2022г. привито всего 1069 человек, что является результатом низкой активности населения и недостаточно для создания коллективного иммунитета.

Риск осложнений

Среди выявленных случаев только один относится к вирусу гриппа B, остальные 16 - это так называемый свиной грипп, А(Н1N1)09. Медики считают его наиболее опасной формой вируса.

– Этот вариант вируса чаще вызывает пневмонию, острую дыхательную недостаточность и смертельно опасное осложнение в виде острого респираторного дистресс-синдрома, - рассказывал главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

В 2009 году свиной грипп вызвал пандемию, охватит большинство стран земного шара. Согласно данным ВОЗ, во всем мире от него скончались свыше 18 тысяч человек.

Закрыты школы

Также в крае в последние две недели растет число обычных простудных заболеваний. Среди взрослых заболеваемость выросла на 56,5%. Больше всего ОРВИ регистрируют в Барнауле, Заринске, а также в Волчихинском и Родинском районах. Циркулируют в крае риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа.

Из-за вспышки ОРВИ полностью закрыто две школы в Ключевском и Первомайском районе. Частично закрыто 249 классов в 68-ми школах, 301 группа в 145-ти дошкольных образовательных учреждениях.

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