На Алтае просят увеличить «премии» за сообщения о браконьерстве

В 2022 году только около 20 человек сообщили о фактах браконьерства Фото: Олег УКЛАДОВ

Охотопользователи Алтайского края обратились к губернатору с инициативой увеличить выплаты за борьбу с браконьерством. Они уверены, что это может изменить положение дел в лесной сфере.

Сущие копейки

На этой неделе в правительстве края состоялось заседание, на котором инициативная группа охотпользователей представила губернатору свой план борьбы с браконьерами. По словам директора компании «Горная охота» Олега Давыдова, сейчас в крае действует порядок применения вознаграждения за пресечение незаконной охоты, но его размер следует пересмотреть, пишет «Толк».

– Этот порядок затрагивает все сферы охраны охотничьих объектов: от пернатой дичи до медведей. И увеличение этого вознаграждения серьезным образом повысило бы стимул для рядовых охотников и охотпользователей края, – уверен Давыдов.

К примеру, единовременная выплата за помощь в поимке нарушителя, добывшего дичь и пушного зверя составит 1,5 тысячи рублей, а за животного покрупнее – 6 тысяч. Если увеличить вознаграждение хотя бы в два раза, то тогда охотники, считает Давыдов, будут более заинтересованными в поимке браконьеров.

– Цифры взяты не из воздуха. Не хотел бы с точностью до тысяч называть, но то, что мы предлагаем, в любом случае ниже стимулирующих выплат по отдельным регионам СФО, - добавляет он.

При этом подчеркивает, что опыт других регионов показывает, что это рабочий метод и можно попробовать применить его в Алтайском крае.

Выявлять стали лучше

Согласно официальной статистике, в текущем году зарегистрировано 67 преступлений, связанных с браконьерством. Этот показатель выше, чем данные за аналогичный период 2021-го. По словам начальника отдела по раскрытию экологических преступлений управления уголовного розыска регионального ГУ МВД России Дениса Пушкарева, это вовсе не рост числа нарушителей, а результат эффективной работы разных подразделений.

– Высокий показатель преступлений и правонарушений следует понимать не как ухудшение криминогенной обстановки, а как повышение эффективности мероприятий по их выявлению и пресечению. Работа в этом направлении осуществляется в тесном взаимодействии с минприроды региона, – говорит полицейский.

Представители профильного ведомства в свою очередь подчеркнули, что в этом году только около 20 человек сообщили о правонарушениях. При этом стимулирующие выплаты им составляют сущие копейки. Но даже при увеличении их размера средства на это можно найти.

Деньги есть

Дело в том, что фонд для вознаграждений за добычу, к примеру, волка составляет порядка 500 тысяч рублей, но эту сумму охотники не выбирают, так как затраты на его отстрел (ГСМ, боеприпасы и пр.) за счет выплат не покрываются за счет «премий», а сбыть шкуру тоже некуда. За лисицу, чью численность также уже следует подкорректировать, вовсе не платят.

Таким образом, от полумиллиона остается круглая сумма и за ее счет можно выплачивать деньги тем, кто сообщает о браконьерах. По мнению главы региона, в целом пересматривать размер именно стимулирующего фонда нет, а вот отрегулировать выплаты внутри него можно, но аккуратно.

– Вероятно, пока нет необходимости вносить изменения в общие лимиты. А об увеличении размера единичной выплаты подумать надо. И здесь надо на ощупь двигаться: немного увеличили, пошел процесс, понимаем, что достигли разумную цифру, и можно вокруг этого строить работу, чтобы противостоять браконьерству и другим правонарушениям, – резюмировал Виктор Томенко.

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