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НовостиОбщество19 ноября 2022 5:06

Лебеди начали прилетать на зимовку в Алтайский край

Они зимую на озере Светлое в Советском районе
Вера Березовская
Это единственное место в России, где лебеди остаются на зиму в зоне континентального климата.

Это единственное место в России, где лебеди остаются на зиму в зоне континентального климата.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край начали прилетать на зимовку первые в этой сезоне лебеди-кликуны. Ежегодно эти птицы посещают регион, чтобы переждать суровую зиму на озере Светлое в Советском районе, сообщают в краевом Минприроды

- Это единственное место в России, где лебеди остаются на зиму в зоне континентального климата. Причина кроется в «секрете» озера, которое из-за многочисленных родников не замерзает (температура воды зимой не опускается ниже +6°С), и лебеди остаются на зимовку, - пояснили в министерстве.

На данный момент на озере встречаются единичные особи. Предполагается, что больше птиц прилетит на водоем в конце ноября, с усилением морозов.