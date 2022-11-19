Лебеди начали прилетать на зимовку в Алтайский край

Это единственное место в России, где лебеди остаются на зиму в зоне континентального климата. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край начали прилетать на зимовку первые в этой сезоне лебеди-кликуны. Ежегодно эти птицы посещают регион, чтобы переждать суровую зиму на озере Светлое в Советском районе, сообщают в краевом Минприроды

- Это единственное место в России, где лебеди остаются на зиму в зоне континентального климата. Причина кроется в «секрете» озера, которое из-за многочисленных родников не замерзает (температура воды зимой не опускается ниже +6°С), и лебеди остаются на зимовку, - пояснили в министерстве.

На данный момент на озере встречаются единичные особи. Предполагается, что больше птиц прилетит на водоем в конце ноября, с усилением морозов.