Серьезный пожар на площади 1000 «квадратов» тушат на предприятии в Барнауле

Работа по тушению идет в крайне сложных условиях Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле ранним утром 9 декабря произошел масштабный пожар на одном из предприятий на проспекте Космонавтов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о возгорании в цехе поступило в 4:50. На момент прибытия первых подразделений пожар был в четырехэтажном здании, огонь распространялся.

На месте ЧП наращивают группировку, к тушению пожара привлечены 110 человек, 33 единицы техники. Тушение осложняют сильное задымление и мороз на улице. Утром в Барнауле столбики термометров опустились до отметок -30 градусов.

Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около тысячи «квадратов». На место происшествия прибыл пожарный поезд.

Погибших и пострадавших нет в результате этого серьезного пожара нет.