Барьерист Сергей Шубенков рассказал о самом больном вопросе

Сейчас Сергей находится на сборах в Адлере Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Чемпион мира 2015 года в барьерном беге Сергей Шубенков не планирует завершать карьеру. Более того, он продолжает тренировки даже не имея каких-то конкретных планов на ближайшее будущее. О том, что его сейчас мучает больше всего, барнаулец рассказал в интервью трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной.

Уже в следующем году в Париже должны состояться летние Олимпийские игры, а допуска к международным соревнованиям российские спортсмены в большинстве своем не имеют. Но все же отдельные федерации заявляют о том, что хотят вернуть наших и белорусских спортсменов. Это внушает определенный оптимизм, но не всем. Алтайский барьерист Сергей Шубенков пока не знает к чему готовиться, и даже какие турниры его ждут в ближайшей перспективе.

– К чему готовлюсь... Хороший вопрос, - цитирует «СЭ» Шубенкова - Международных стартов у нас сейчас, как известно, нет — только российские. Правда, возможно, выступим на Азиаде или на Всемирных военных играх, но не факт. В общем, должен быть готов ко всему.

По словам Шубенкова, прямых конкурентов у него в России пока нет, ему больше нравится соревноваться на дорожке с самим собой. Тем не менее, есть ребята, которые подгоняют его и не дают расслабиться. Так что он старается держать себя в тонусе.

Другой вопрос в том, что на международной арене совершенно другой уровень конкуренции и там уже есть стимул тянуться за сильнейшими.

Еще одна существенная проблема, на которую, увы, не получится закрыть глаза – это заработок спортсменов. Легкоатлеты, как правило, зарабатывают в основном на призовых и рекламных контрактах, а так как нет международных стартов – то нет и денег. Сергей Шубенков признается, да, сейчас он уже не так шикует, как раньше, но уж точно не голодает.

— Пока Сергей Шубенков зарабатывал деньги в «Бриллиантовой лиге», жена Сергея Шубенкова занималась не только воспитанием их детей, но и набиралась опыта в своей профессии — она юрист. И сейчас мы находимся на переломном этапе, когда еще чуть-чуть, и супруга начнет пополнять семейный бюджет больше меня, - признается спортсмен.

Так что пока у Сергея есть зарплата от государства и некоторые сбережения – он будет продолжать тренироваться и соревноваться. Что дальше – покажет время.

Сейчас Шубенков здоров, у него, как он сам признается, практически ничего не болит, он в хорошей физической форме, все травмы вылечил. Так что летом планирует показывать хорошие результаты.

Но все же его голубой мечтой и одновременно болью остается Олимпиада. Ближайшая – в Париже, уже в следующем году.

– Сейчас просто стараюсь все новости держать от себя подальше, иначе с ума сойду. Один сказал одно, второй ему ответил другое, этот думает третье, пятое, десятое... Понимаю, что эскапизм — не совсем лучший рецепт, - говорит Шубенков. — Думаю, поедем. Но как-нибудь через одно место.

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