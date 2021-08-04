Легкоатлет Сергей Шубенков о своей травме: «Скорее мертв, чем жив»

Сергей Шубенков Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков, досрочно выбывший из борьбы за олимпийские медали Токио, рассказал о своей травме.

Напомним, накануне, 3 августа, во время разминки Сергей почувствовал дикую боль в ноге. Самостоятельно он не смог покинуть стадион его усадили в инвалидное кресло и увезли к медикам. Однако то, что со спортсменом что-то произошло, и он не будет участвовать в забеге, стало известно непосредственно перед выходом: дикторы сообщили, что напротив его фамилии появился прочерк. Для многих это стало настоящим шоком. Сам же Шубенков, по его словам, испытал разочарование.

- Больной скорее мертв, чем жив. Что почувствовал, когда узнал о травме? Ничего хорошего, это отстой. Разочарование – самое главное, что почувствовал. Все остальное — это мелочи, — прокомментировал он пресс-службе Олимпийского комитета России свое состояние.

Чуть позже, уже на своей странице в Instagram он дал развернутый ответ на все интересующие публику вопросы.

- Случился надрыв ахилла на левой ноге во время разминки. В Новогорске у меня обострился хронический тенденит (воспаление сухожилия). Поехал, потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днем. Хронические болячки есть у всех профессиональных спортсменов, и тот же вялотекущий тенденит не помешал мне ни пробежать 12,92 в 2018 году, ни 13,19 7 июля в Венгрии. Все, кому нужно было знать, были в курсе. А рассказывать публично о своих болячках не хотел, - сказал Шубенков.

Кроме того, по его словам, вариантов замены на какого-нибудь другого атлета у федерации не было, поэтому он и полетел.

- Заявка на олимпийскую десятку закрылась 28 июня, и вносить изменения с тех пор было нельзя. Тогда мои ноги не болели совсем, - добавляет спортсмен.

Травма не позволяет Сергею продолжить сезон, поэтому он отправляется домой восстанавливаться и залечивать ахилл.

- Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь и снова в бой, - сказал он.

В комментариях друзья и болельщики оставляют атлету пожелания скорейшего выздоровления.

- С такими спортсменами скоро все журналисты без работы останутся. Серега, только слова поддержки и добра! Сколько ты пережил – мало, кто вывезет! Держись, чемпион, - пишет ведущий «Матч ТВ» Илья Трифанов.

- Здоровья!!! – присоединяется Дмитрий Губерниев и добавляет несколько сердечек.

- Блинский. Чуви, мы с тобой, ты все равно лучший. Заживай быстрей, - желает призер сочинской Олимпиады по сноуборду Алена Заварзина.

- Сергей, вся страна и, конечно, Барнаул ждали вашего выступления и надеялись на успех, чертовски обидно, что именно так заканчивается для вас такая долгожданная олимпиада. Выражаем свое восхищение невероятным терпением, столько сложностей было преодолено, жизнь продолжается, возможно, впереди тебя ждет что-то очень крутое, что перекроет все эти неприятные события, - добавляет болельщик Дмитрий Сенин.

И таких подбадривающих сообщений почти четыре сотни. Все верят, что самый быстрый белый вернется на дорожку.

- Жизнь есть жизнь, я очень переживаю за него. Надеюсь и верю, что он найдет в себе силы на следующий олимпийский цикл, он будет сокращенным - три года. Надеюсь, найдет силы подготовиться и выступить [на Олимпийских играх 2024 года], - цитирует министра спорта РФ Олега Матыцина ТАСС.

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