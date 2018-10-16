108-летняя жительница Барнаула попросила похоронить ее в свадебном платье

16 Окт. 04:00 2018-10-18T06:05:16+03:00

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Анне Кузьмовне Копылковой недавно исполнилось 108 лет. Родственников, пришедших ее поздравить, старушка мягко гладила по голове, прося Богородицу укрыть их от всякого зла.

От эры дирижаблей до эры интернета

Когда Анна появилась на свет (в семье волжских переселенцев на Алтай) – империей управлял Николай II. В это время он совершал визит в Ригу, где открывался памятник Петру I. В августе того же года свой первый полёт совершил российский военный дирижабль «Кречет».

Эта хрупкая и стойкая женщина пережила монархию, революцию, репрессии, две войны, развал СССР, перестройку, смену секретарей и президентов. У Анны Кузьмовны четверо детей, семеро внуков и восемь правнуков. И все ее обожают.

Еще пару лет назад алтайская долгожительница хлопотала по дому, пекла пироги, на праздники выпивала рюмочку и запевала красивым грудным голосом старинные песни. Больше протяжные, печальные. А однажды бывшая выпускница церковно-приходской школы исполнила аж целую церковную службу.

- Я в тот момент рот открыла, вот это память у мамы! Даже не знала, что она столько церковных песнопений знает, - не скрывает восхищения дочь Татьяна Копылкова.

Вот только с недавней потерей зрения Анна Кузьмовна замкнулась в себе, все больше молчит… Однажды дочь подбежала к ней с утра, а та плачет: «Тимошу видела, так жалко его…»

Годы заварухи

Тимоша - ее первый муж. Анна вышла за него в семнадцать. Венчалась в красивом кружевном платье, как принцесса. Тимофей Першин глядел на нее и наглядеться не мог. Родителей Анны на свадьбе не было, их девушка потеряла еще до заварухи (так крестьяне на Алтае называли революцию). Не было и брата Федора - тот погиб в гражданскую: парень, бывший в красных партизанах, не выдержал, примчался тайно в село, занятое белыми, посмотреть на первенца. А кто-то донес, и Федю расстреляли.

В каменской поликлинике. Анна третья слева во втором ряду.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Жена врага народа

Счастье молодых супругов Першиных продолжалось недолго. В тридцатых годах прошлого века крепкую семью пришли раскулачивать.

- Все отобрали, скотину зарубили, Тимофея с братьями увезли в Нарым, - рассказывает дочь долгожительницы.

Анна, как декабристка, поехала за любимым на Север, молясь о любимом днем и ночью. И случилось чудо - вместе с Тимофеем они тогда вернулись с Севера - к ее великой радости, увы, недолгой…

- Я читала архивы, маму слушала, волосы дыбом вставали, - рассказывает Татьяна. -Тимофей был крепкий хозяин, снова прикупил дом, стал заводить хозяйство и тут доносчик пришел к нему, попросил подарить модный костюм. «У меня у самого он один» - ответил тогда Тимофей, а наутро за ним снова пришли. В доносе было написано, что враг народа вернулся в деревню и снова стал богатым.

- И все у них имущество опять конфисковали: дом забрали, маму выгнали зимой на улицу, табличку повесили: «Жена врага народа», - рассказывает Татьяна Копылкова.

В этот раз любимый мужчина Анны пропал с концами, умер на Колыме в 1941-м году от чахотки.

Анна Копылкова со вторым мужем Романом и детьми.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вести из ада

- Мама долго жила одна, работая санитаркой в местной больнице (на другую работу жену врага народа не брали), - рассказывает дочь. – Папка Роман Константинович Копылков посватался к ней в 1949-м и всю жизнь маму боготворил. Четверо детей у них было - три брата и я, последыш.

Татьяна была совсем маленькой, когда в их дом, в Камне-на-Оби, однажды приехали мужчина и женщина с Колымы.

Анна Кузьмовна с дочерью Татьяной и племянником Алексеем.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Они работали подсобными рабочими в лагере, где Тимофей умер, привезли какие-то его вещи. Мама тогда рыдала, успокоиться не могла, ей было очень плохо. Эти гости рассказывали, что начальник лагеря жестокий был, каждый день расстреливал без суда и следствия. Если встал не в настроении - просто стрелял, умирающих сбрасывали в ямы. Там, в той земле кости тысяч людей, говорили они…

«Похороните меня в подвенечном наряде»

Дети Анны старались не ворошить эту страшную тему, чтобы не доставлять боль матери.

- Я сама, когда в архивах все эти доносы на папиросной бумаге читала, давление поднималось, - говорит Татьяна, - а что говорить о ней? Только сейчас мама сама все чаще о Тимофее вспоминает. Психолог мне объяснила, что это не бред, это самые яркие ее события в жизни, как матрица перед глазами.

Своего Тимошу Анна видит снова красивого, молодого – якобы он смотрит на нее влюбленно и нежно, как на Богородицу. Как-то утром она подозвала к себе дочь и попросила достать, постирать и отгладить ее свадебное кружевное платье.

- То, в котором я первый раз замуж выходила, - уточнила она, - И туфли найди те самые белые, пыль с них сотри. В них попросила в гроб положить, - рассказывает Татьяна. - Я растерялась… Нет уж этого платья, да и туфель нет! Наверное, исчезли еще при раскулачивании. Мама расстроилась, опять ушла в себя... Тогда я ей пообещала - не переживай, внук поедет в салон молодоженов и купит тебе самое красивое платье и туфли шикарные. И ты, мамочка, предстанешь перед Богом, как ангел, он тебя любит. И только тогда она успокоилась…