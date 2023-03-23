Стартовало голосование за звание «Маленькая красавица Алтая – 2023»

«Комсомольская правда»-Барнаул» приглашает читателей поддержать маленьких участниц Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в 19-й раз стартовал самый яркий детский конкурс обаяния и таланта «Маленькая красавица Алтая – 2023». «Комсомольская правда»-Барнаул» приглашает своих читателей поддержать маленьких участниц. Голосование продлится с 22 по 31 марта.

Организаторами конкурса являются модельное агентство «Стиль» Татьяны Баёвой и управление по делам молодёжи Алтайского края. В этом году финальное шоу должно получиться особенно ярким. Все участницы подготовят визитную карточку: дефиле в вечерних платьях, совместный танцевальный номер и творческий номер.

Как рассказывают организаторы, участие в конкурсе красоты и талантов «Маленькая красавица Алтая 2023» станет для девочек настоящим праздником! Это открытие и рост своих способностей; умение передавать эмоциональное состояние во время выступления; отсутствие страха перед большой аудиторией; развитие эстетики и вкуса, сценической культуры. В конкурсе участвуют девочки от 5 до 12 лет.

Финал конкурса состоится 1 апреля в 14.00 в Банкет-холл «Времена года» (Солнечная поляна ,15).

Условия голосования

Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.