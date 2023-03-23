Вернувшийся из зоны экс-депутат Андрей Волков задаст темп «битве» Чебурашки с Аватаром

Поклонникам Чебурашки советуют прийти в мультяшных костюмах Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В субботу, 25 марта в Art`a`Pub ожидается очередное веселое и буйное шоу группы «Дубовая роща» с программой «Чебурашка против Аватара или Союзмультфильм против Голливуда».

- Это будет эпическая битва, где Чебурашка наваляет Аватару, - рассказал «КП» по секрету заслуженный «Дубовик» Вадим Вязанцев .

Гостям мероприятия в этот вечер предлагают определиться в симпатиях. Поклонникам Чебурашки советуют прийти в мультяшных костюмах, а тем, кто будет болеть за Аватара, измазать лицо синей краской.

В роли Аватара выступит Владислав Сухачев - избиваемый Чебурашкой, он будет бешено выпучивать глаза. Боевого Чебурашку сыграет Виктория Телегина, запомнившаяся фанатом «Дубовиков» арией Жучки «Гав-гав-гав! Тяф-тяф-тяф!» в их эпохальной рок-опере «Филиппок».

Афиша Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На ударных во время этого бесчинства будет отжигать «Боцман» - экс-депутат Андрей Волков, вышедший в прошлом году из зоны по УДО.

- В августе к нам вернулся супер-барабанщик, - радуются «Дубовики».

Напомним, что экс-депутат был осужден на пять лет за присвоение и растрату, при этом сам своей вины не признал. По словам друзей, в зоне Андрей не терял присутствия духа, много читал и даже женился за это время на любимой девушке Маше.

- На концерте я играю на барабанах, задаю темп и держу ритм, иногда вслушиваюсь в песни, не более того,- кратко заметил сам Волков. По словам ударника, «Дубовую рощу» он всегда считал самой отстойной командой.

- Со времен студклуба АГУ мы просто плевались, и вот – поворот, - усмехается крутой барабанщик. - В 2018 году «дубовики» пригласили порепетировать, помню не понравилось, хотел из вежливости поприсутствовать, а потом на второй раз пришел, так и привык.

По словам «Боцмана», учился он на барабанах сам, по видео.

- У Ларса Ульриха из группы Metallica, Яна Пэйса из Deep Purple, Джон Бонэма из Led Zeppelin, смотрел и слушал видео и учился, - рассказывает Андрей.

Для гостей в этот вечер будут настояны и отстояны две трехлитровые банки напитка. В одной подкрашенным в красный цвет - чаем каркаде, в другой в синий — анчаном.

«Это во всяких там голливудских Матрицах они предлагают на выбор красную или синюю таблетку. И ещё угрожают: я, мол, покажу тебе, насколько глубока кроличья нора... А вот мы против таблеток», - заявляют «Дубовики», анонсируя новое шоу. Сбор гостей в 17.00. 18+

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