На Алтае девушка соврала об изнасиловании, чтобы скрыть измену

Жительница Алтая признала свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

22-летняя жительница Алтайского края изменила парню, а потом соврала об изнасиловании, чтобы не портить отношения. К счастью, вскоре правда вскрылась и теперь девушку оштрафуют за ложный донос. Подробнее об этом рассказала заместитель руководителя Троицкого межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону Надежда Холопова.

Яна (все имена изменены – прим. ред.) встречалась с Сергеем, у молодых людей все было хорошо, и они строили планы на будущее. Однажды девушка поехала в гости к родственникам парня в одну из деревень, где встретила друга детства Игоря. Вечером молодые люди решили прогуляться, много общались, а потом парень пригласил Яну к себе домой. Там беседа приняла горизонтальное положение, после чего девушка попросила сохранить их связь в секрете. При этом она добавила, что если однажды расстанется с Сергеем, то обязательно закрутит роман с Игорем.

На следующий день Яна гуляла со своим молодым человеком и увидела Игоря. Он был агрессивно настроен и сказал, что думал, что у подруги детства нет серьезных отношений, поэтому удивился, увидев ее в чужих объятиях. Также сельчанин рассказал и о том, что переспал с приятельницей. Новость о том, что девушка ему неверна, стала для парня Яны настоящим шоком, он решил порвать со своей возлюбленной. Оказалось, что в этом момент она была беременна, не хотела одна воспитывать ребенка одна, поэтому придумала хитрый план.

– Она позвонила другу детства и попросила его сказать о том, что в реальности ничего не было. В противном случае угрожала пойти в полицию и заявить об изнасиловании. Также она просила подтвердить эти слова родственников парня, однако они отказались и сказали, что знают правду, – отметила Надежда Алексеевна.

Яна решила пойти до конца и, действительно, обратилась к правоохранителям. Она рассказала, что Игорь напал на нее в доме, разорвал одежду, а потом изнасиловал. Следователь опросил знакомых девушек и других сельчан, которые рассказали, что на самом деле преступления не было. Кроме того, они вспомнили, что слышали, как Яна угрожала своему другу детства. Об этом же говорилось в многочисленных сообщениях.

– По результатам проведения следователем СК проверочных мероприятий было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях гражданина признаков состава преступления, – отметила Надежда Холопова.

В итоге на скамье подсудимых оказалась сама девушка. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления) и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

После случившегося Яна вернулась жить к своим родителям. Сергей так и не простил ее, но пообещал, что поможет воспитывать ребенка.

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