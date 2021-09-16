Ложные доносы: как барнаульцы обманывают полицейских и что им за это грозит

С начала этого года было возбуждено пять дел по фактам ложных доносов Фото: Олег УКЛАДОВ

Сам наврал и сам запутался – именно так можно описать людей, которые решаются на ложные сообщения о преступлениях. Как сообщили в пресс-службе барнаульской транспортной полиции, с начала этого года было возбуждено пять уголовных дел по фактам ложных доносов. Как именно хитрят барнаульцы, и какое наказание им грозит – в материале «Комсомолки».

Сейчас на столах правоохранителей среди папок с уголовными делами есть две особые – показания якобы потерпевших по итогам расследования не сходятся с реальными событиями. Горожане, которые, по всей видимости, верят, что правда не вскроется, сами же наступают на свои грабли и путаются в показаниях.

Так, в барнаульскую полицию обратился 24-летний гражданин, который заявил о краже портмоне, в котором были 17,5 тысяч рублей, паспорт и мобильный телефон.

- В заявлении гражданин указал, что хищение совершили неизвестные ему лица на территории железнодорожного вокзала станции Барнаул. Однако в ходе проведения проверки сотрудники транспортной полиции установили, что вещи и документы у мужчины не похищались и представили «потерпевшему» доказательства его обмана, - отмечают правоохранители.

На деле выяснилось, что мужчина пригласил в гости маму и бабушку из Мамонтово и заказал для них такси до Барнаула за пять тысяч рублей. Только вот мужчина не смог таксисту предложить залог и решил оставить паспорт, а, чтобы не возвращать долг, он заявил о краже и подал заявление в полицию.

Обмануть силовиков решила и недавно освободившаяся из мест лишения свободы дама. Женщина сообщила о том, что во время поездки в поезде «Бийск – Барнаул» у неё якобы похитили сумку с паспортом. Во время разговора с полицейскими она сама начала путаться в показаниях, и когда уже поняла, что обречена на провал, решила во всем сознаться.

- Подозреваемая возвращалась домой в поезде «Бийск-Барнаул» после освобождения из мест лишения свободы. С целью не потерять паспорт в пути следования 49-летняя жительница Алтая передала его для сохранности своему знакомому. По прошествии двух недель, когда женщине понадобился паспорт, она обратилась с заявлением в правоохранительные органы, сообщив о якобы совершенном в отношении нее преступлении, - пояснили в полиции.

Сейчас по этим двум фактам расследования дел завершены, и вскоре пройдут судебные заседания.

Еще один казус произошел с 30-летней пассажиркой рейсового автобуса, который прибыл в Барнаул. Женщина сообщила, что у неё украли сумочку с паспортом, банковской картой и наличкой. В ходе полицейской проверки выяснилось, что «потерпевшая» историю выдумала. Суд по возбужденному уголовному делу уже прошел: даму признали виновной и назначили ей штраф – пять тысяч рублей.

К слову, за ложный донос предусмотрено и более серьезное наказание. Санкция статьи предусматривает штраф до 120 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, арест до полугода либо лишение свободы на срок до двух лет.

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