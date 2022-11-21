В регионе растет заболеваемость. Фото: Олег УКЛАДОВ

В России с начала октября начали выявлять заболевших гриппом. В Алтайском крае пока таких случаев не было, но не исключено, что скоро вирус придет и в наш регион. Об этом предупредили специалисты Минздрава и Роспотребнадзора на пресс-конференции 21 ноября.

Официальные данные по гриппу 2022

По данным Роспотребнадзора, в России с начала октября были обнаружены вирусы гриппа В, H3N2, а также H1N1 – так называемый «свиной» грипп.

- Активность вирусов гриппа по России нарастает. Вскоре мы можем ожидать это и на территории Алтайского края. Штамм свиного гриппа H1N1 показал значительный пандемический потенциал во время свиного гриппа 2009 года и все еще представляет угрозу для людей, – рассказала Христина Манохина, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора.

Несмотря на то, что случаев заражения гриппом в Алтайском крае пока не было выявлено, заболеваемость в целом растет. В основном, в регионе циркулируют риновирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы.

– Темпы прироста составляют от 3 до 15%. Данный рост связывают с выходом детей с каникул. Преимущественно заболеваемость растет именно за счет детского населения. Наибольшие темпы прироста дают школьники 7-14 лет, что вполне ожидаемо – такая ситуация у нас наблюдается каждую четверть, тем более сейчас у нас зимний период, – пояснила специалист.

Смертельно опасные осложнения

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко напомнил, что в предыдущие два года вирус гриппа практически не выявлялся в России. Это было связано с тем, что его вытеснил COVID-19.

– Здесь, очевидно, произошла борьба за рецепторы и восприимчивый организм, но в этом году мы видим, что COVID-19 сдает свои позиции. Однако свято место пусто не бывает. Поэтому вирус гриппа по прогнозам ведущих специалистов вернется в период подъема заболеваемости, – рассказал Валерий Шевченко. – Я напомню, что у вируса H1N1 еще сохраняется потенциал вызвать тяжелые формы болезни. От вируса гриппа H3N2 он отличается большей вероятностью развития осложнений. Этот вариант вируса чаще вызывает пневмонию, острую дыхательную недостаточность и смертельно опасное осложнение в виде острого респираторного дистресс-синдрома. Если говорить объективно, то за период 2009-2010 года вирус немного утратил свою вирулентность и уже не настолько суров, как это случилось в период пандемию. Но, тем не менее, этот потенциал значимый сохраняется.

Специалисты рекомендуют успеть вакцинироваться против гриппа. Прививки доступны жителям края бесплатно в поликлиниках.

Какой была пандемия «свиного» гриппа H1N1 в 2009 году

По данным ВОЗ, пандемия свиного гриппа H1N1 продолжалась с января 2009 года до августа 2010 и затронула более 200 стран и территорий. Согласно официальным данным, во всем мире скончались свыше 18 тысяч человек.

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