В страшном пожаре погибли 78-летняя женщина и её 15-летняя внучка Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Ранним утром 7 декабря в страшном пожаре в Рубцовске погибли 78-летняя женщина и её 15-летняя внучка. По данному факту следком возбудил уголовное дело, прокуратура контролирует ход расследования, сообщили в пресс-службах ведомств.

Что произошло в Рубцовске 7 декабря 2022

Спасатели получили сообщение о пожаре от очевидца. Когда пожарные прибыли на место ЧП, крыша уже была охвачена пламенем. Площадь возгорания составила около 70 квадратных метров. После тушения на месте нашли тела женщины и подростка.

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По данным следкома, пожар мог произойти из-за неправильной эксплуатации печного оборудования. Точный ответ по этому вопросу станет известен после проведения пожаро-технической экспертизы.

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Предварительно установлено, что девочка находилась под опекой своей бабушки. Жили они вместе. Знакомые семьи рассказали, что родители девочки погибли уже давно, поэтому бабушка и занималась ее воспитанием.

- Девочка была очень хорошая, всегда на позитиве, - вспоминает знакомая погибшей школьницы.

- Как так была написана судьба, так мало лет… - говорит еще один знакомый девочки.

Судя по комментариям в социальных сетях, для сверстников девочки ее гибель стала шоком. Пост в местном паблике «Инцидент Рубцовск» превратился в стихийный «мемориал»: десятки людей пишут скорбные комментарии в память о девочке и ее бабушке.

По факту пожара в Рубцовске возбуждено дело

В следственном управлении пояснили, что по факту гибели бабушки и внучки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следователи назначили необходимые судебные экспертизы.

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