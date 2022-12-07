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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 6:55

Бабушка и внучка погибли при пожаре в Рубцовске

Трагедия произошла утром 7 декабря
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Пожар

Пожар

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске страшный пожар унес жизни бабушки и внучки. Как сообщили в паблике «Инцидент Рубцовск» со ссылкой на МЧС, девочке было 15 лет.

Трагедия случилась на улице Заводская около 04:00 утра по местному времени в одноэтажном жилом доме. Спасатели, прибывшие на место, увидели, что крыша уже горит открытым огнем. Площадь пожара составила около 70 квадратных метров.

- В тушении пожара от МЧС России было задействовано 19 человек личного состава, 5 единиц техники, - пояснили в МЧС.