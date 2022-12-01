На место ЧП выезжал мэр. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Рано утром 1 декабря 2022 году произошел страшный пожар в частном доме, в котором погибли три человека – двое взрослых и ребенок. ЧП произошло по адресу ул. Анатолия, 106а. Рассказываем, что известно о трагедии на данный момент.

Крупные предприниматели

По данным МЧС, пожар произошел в 4.25 утра. Когда пожарные приехали на место, горело потолочное перекрытие двухэтажного дома. Площадь возгорания составила около 25 «квадратов» - казалось бы, совсем немного. Однако при тушении спасатели обнаружили тела трех погибших - мужчины, женщины и их 14-летней дочери.

Как пишет Mash, погибшие - семья крупных предпринимателей. Среди них 48-летние Владимир Кулигин и Надежда Новицкая. Кулигин был учредителем фирмы «Алтайпрофсервис-К». Она связана с крупнейшим в городе поставщиком систем видеонаблюдения «Сервиском». А у Надежды Новицкой своя стоматологическая клиника «Актика».

На место пожара выезжали мэр Вячеслав Франк, начальник полиции по Барнаулу Александр Майдоров, глава администрации Центрального района Максим Сабына.

Уголовное дело

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на телах погибших обнаружили следы насильственной смерти. Однако правоохранители эту информацию не подтверждают. В СК заявили, что по результатам вскрытия смерть не носит криминальный характер. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

– В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. В ходе расследования уголовного дела будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, а также причины пожара и версии гибели людей. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала представитель регионального Следкома Людмила Рязанцева.

Также дело на контроль поставила прокуратура.

– По поручению прокурора региона Антона Германа прокуратура района проводит проверку и устанавливает все причины произошедшего, - рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

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