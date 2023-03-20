Двухлетняя девочка из Бийска скончалась, наглотавшись таблеток

В Бийске малышка умерла, наглотавшись бабушкиных таблеток Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Следственным отделом Бийска возбуждено уголовное дело после трагической смерти двухлетнего ребенка. По признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует прокурор наукограда.

По данным следствия, 15 марта двухлетняя девочка, находясь в гостях у бабушки, наглоталась сильнодействующих таблеток в момент, когда пожилая женщина отвлеклась.

Как сообщает помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, «после оказания медицинской помощи, в связи с отказом от госпитализации, ребенок был отпущен домой, но вечером этого же дня девочка скончалась от острого отравления».

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии.

- Назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает Ольга Чеснокова, секретарь пресс-службы Следственного управления по Алтайскому краю

В ходе расследования действиям (бездействию) медицинских работников будет дана юридическая оценка, - подчеркнули в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Минздрав случившееся пока никак не комментирует. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована и проводится проверка причин и условий произошедшего, деятельности органов системы профилактики и учреждения здравоохранения.

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