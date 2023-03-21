Столица сарказма и город красивых женщин: горожане предложили свои варианты бренда Барнаула

Среди вариантов - Барнаул купеческий, столица сарказма, город парков и др. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в Барнауле прошла встреча мэра Вячеслава Франка предпринимателями, архитекторами на и дизайнерами, на которой обсудили бренд города. Предлагались разные идеи: создать из Барнаула новые сибирские Афины, сделать его центром шопинга, столицей инфоцыган и другое. Также прозвучала мысль, что не мешало бы спросить самих горожан о том, каким они видят бренд краевой столицы – что мы и сделали. Под постом в соцсетях главного редактор «КП-Барнаул» Ольги Ведерниковой комментаторы предложили свои варианты, среди которых много небанальных.

Барнаул – город «Мария-Ра»

Такой шуточный (или нет) вариант предложил алтайский медиаменеджер Андрей Никитин.

– Что не пытайся тут построить, «Мария-Ра» выходит. Даже элеватор желто-зеленый, – написал он.

Действительно, сложно поспорить с тем, насколько эта сеть магазинов прочно укрепилась в ассоциативном ряду с Барнаулом. Филиалы «маришки» есть если не на каждой улице, то наверняка в каждом квартале города. Да что уж города! Трасса здоровья в лесу - тоже часть империи Ракшина. Кстати про ленточный бор были отдельные предложения.

Барнаульская лента

Нет, здесь речь не уже о сети гипермаркетов. Барнаулец Павел Манянин предложил не просто идею, а готовый проект по брендированию города, центр которого – наш ленточный бор.

– Ленточный бор - уникальность. То, что нужно. Первое, с чем встречается человек в Барнауле – воздух, все его оценивают как вкуснейший. Спасибо, по-видимому, ленточному бору. Эту линию можно разворачивать долго, она весьма продуктивна на позитивные смыслы, – написал Павел.

К этому бренду он предложил притянуть и «зеленую» повестку, и творчество, и придумал, как это все продавать.

– Лента - прекрасный источник для сувенирного креатива. На Барнаульскую ленту нанесем эксклюзивные графические мемы: основа - хвойные узоры, по краям - солнце (Барнаул - город комфортных солнечных дней), внутри солнца - да хоть бы и Шпиль, - написал Павел.

Этот бренд может прекрасно тиражироваться в виде шарфов, школьных закладок, одежды с элементам барнаульской ленты, да даже на поездах – везде она легко впишется и будет в тему. Просто и со смыслом.

Столица сарказма

Такое оригинальное предложение выдвинула местная жительница Алена Баламыкина.

– Если проанализировать: Барнаул – столица мира, то в основе – самоирония и принятие всех текущих недостатков, - раскрыла идею она.

Тут тоже не поспоришь, учитывая еще голлвидуские буквы Барнаул на въезде, а чего стоит байка про барнаульское метро – мечту провинциала? У нашего метрополитена ведь даже был свой сайт. Согласно схеме, от улицы Пушкина до Докучаево, например, можно доехать по синей «Павловской» линии, а от проспекта Космонавтов до Речного вокзала по красной «Ленинской» ветке.

Город покинутых студентов

Барнаульский фотограф Виталий Барабаш начал с грустного:

– Барнаул - город покинутых студентов, перевалочный пункт в другие города, потому что здесь не задерживаются они, – написал он.

Но потом предложил и конструктивный подход, развивая «зеленую» тему.

– Я бы стремился Барнаул сделать городом парков. Центральный», Изумрудный, Юбилейный, парк Ленина, парк за Европой… Барнаул - зелёный город! Помню, входил в десятку самых зеленых городов России. А ещё Барнаул находится между началом двух лесополос. Что также ведет к мысли: Барнаул - зеленый город.

Виталий считает, что надо дальше развивать инфраструктуру Барнаула, создавая комфортную зеленую среду.

Барнаул - город купеческий

Причем не только и не столько в историческом плане. В настоящее время экономика Барнаула базируется именно на торговле, считает барнаулец Виктор Ермолаев.

– У нас в крае нет ни газа, ни нефти, ни угля, ни руд, ни гидроэлектростанций. Промышленность сдулась. Осталось, в основном, сельское хозяйство, да оптовая и розничная торговля. Поэтому, барнаульцы, главным образом, покупают, продают. Купцы! – прокомментировал он.

Его поддержала Ирина Кофейникова, владелица барнаулького ателье:

– Предложенное «купеческий» прям задело и не отпускает. Оно, мне кажется, подходит здорово! Что то такое древнее, богатое, русское…. А еще я бы предложила назвать город «талантов». У нас замечательные люди!

Город красивых женщин

Еще одну неочевидную идею предложила основательница краевой общественной организации «Солнечный круг» Ольга Ланговая:

– Я часто слышу мнение очень разных людей, в том числе и женщин, что в нашем городе очень много красивых девушек! Я с этим согласна и предлагаю этот факт учесть, как главный! Меня даже заграницей, когда я путешествую, с восторгом расспрашивают те люди, которые бывали когда-либо у нас в городе, осталось ли у нас это прекрасное явление – много красивых женщин?

Город невест, правда уже есть в России, но Иваново есть и другие бренды, например, ивановский трикотаж и текстиль. А Барнаул вполне мог бы стать центром моды или столицей брачных агентств, почему нет?

Про особенных людей региона сказала и уроженка Алтайского края, экс-медиаменежер Оксана Бассауэр.

– Город умных, осознанных и креативных людей! Это уже могу наблюдать, сравнивая со стороны.

Такого же мнения придерживается другая уроженка Алтайкого края, ныне жительница Камчатки Эвелина Писклова:

– На самом деле, главная ценность Барнаула - это люди! В любом уголке страны или мира человек всегда с гордостью говорит - я из Барнаула.

Столица позитива

Кстати, сама Ольга Ведерникова, редактор алтайской «Комсомолки», под постом которой развернулось активное обсуждение, предлагает брендировать Барнаул как город позитива.

- Заметьте, гости, приезжающие к нам, отмечают ни «спичку», ни Шпиль, ни Нагорный парк, ни сереброплавильный завод, ни алтайсий мед или сыр… а то, «Какая у вас в Барнауле классная энергетика!!!». Может, все-таки на этом и сыграть и сделать Барнаул столицей позитива? Если бы меня спросили, хочу ли я съездить в город позитива, я бы однозначно сказала - да!!!! Уж в отличие от достопримечательностей, позитив в Барнауле точно есть! Ну а к нему можно потом сделать памятник позитива, организовать музей позитива, собирать клуб позитива, а в аэропорту прилетающим выдавать сувенирный билет на вход в "город позитива", - пишет Ольга у себя на странице.

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