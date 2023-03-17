Город инфоцыган, столица шопинга или сибирские Афины? Что может стать брендом Барнаула

Предприниматели, архитекторы, художники, дизайнеры вместе с мэром порассуждали, что может стать брендом Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Париж – Эйфелева башня, багеты, романтика, Санкт-Петербург – культурная столица, бары, питерские пышки, Рим – Колизей и вкуснейшая итальянская паста, а с чем ассоциируется Барнаул и что может стать его брендом? На эту тему порассуждали предприниматели, архитекторы, художники, дизайнеры вместе с мэром Вячеславом Франком, которая прошла в ресторане «Русский чай».

Встреча в ресторане «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

Не шпилем единым

Через 7 лет Барнаул отметит свое 300-летие. Внушительный возраст уже позволяет задуматься о том, чтобы у краевой столицы появился собственный бренд – то, что будет узнаваемым, станет фишкой города. Вячеслав Франк предложил высказаться каждому участнику встречи и всем вместе поразмышлять над идеями.

Встреча в ресторане «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

Доцент кафедры архитектуры и дизайна АлтГУ Иван Быков сразу обратился к истории. Он вспомнил про Дом под шпилем, который тиражировался на открытках и даже коробках со спичками, а следом, про спичечную фабрику и сереброплавильный завод.

– Все города строились с крепостей, наш город строился от завода. Наш сереброплавильный завод может являться одним из символов Барнаула, - сказал Иван Быков.

Предприниматель, представитель брендов «Шишка» и «Алтай-традиция» Анна Поломошнова согласилась с тем, что сереброплавильный завод – исторический центр краевой столицы.

– Быть потомками горных инженеров – это предмет гордости. Но это не точка развития. Может быть, Барнаул мог бы стать сибирсками Афинами, центром образования? – порассуждала Анна. – Это могло бы привлекать молодых людей, которые приезжали бы сюда учиться, жить и работать.

Встреча в ресторане «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

Основатель брендингового агентства Даниил Снитко критично отнесся к идее делать брендом города какое-то конкретное здание, хоть и упомянул, что исключения есть – например, Пизанская башня, помимо которой про город Пиза никто ничего не знает.

– Если мы в Барнауле сделаем брендом какое-то историческое здание, это будет никому не интересно. Бренд – это не какой-то символ, не логотип, не что-то конкретное. Это попытка создать чувство у людей, когда они слышать про город, - сказал он.

Встреча в ресторане «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

Арт-Барнаул

Часть спикеров сделали акцент на культурной составляющей. Художник по металл Эдуард Добровольский предложил украсить аллеи города скульптурами и заявил, что с удовольствием поработает над эскизами. У граффити-художника Анастасии Петренко появилась идея регулярно проводить в городе стрит-арт фестивали, добавив красок городским многоэтажкам, отобразив в рисунках историю города, ценности и смыслы. Графический дизайнер Алексей Шелепов «в порядке бреда» предложил воссоздать паровую машину Ползунова в натуральную величину.

Встреча в ресторане «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

Директор мастерской «Турина Гора» Владимир Москвитин обратился к художественному промыслу:

– Такие бренды города, как тульский пряник, оренбургский платок , хохлома в Нижнем Новгороде – это промысел. На наш стиль повлияла история купечества в Барнауле – это архитектурные пейзажи на керамике, фаянсе и т.д. Вместе с архитектурой это будет являться брендом, - уверен Москвитин.

А вот основательница школы рисования Татьяна Ширбидова обратила внимание не на то, что творить, а в каких условиях:

–Я пробовала работать в Питере, Москве, и в итоге вернулась в Барнаул. Для жизни это очень комфортный город. Здесь меньше тратишь время на перемещение, ниже себестоимость проживания. Для меня видимая точка роста – превратить этот город в комфортный для проживания «удаленщиков», фрилансеров, авторов видеокурсов, онлайн-тренеров – инфоцыган по сути.

Встреча в ресторане «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

Барнаул - ворота в большой Алтай

Иван Крюков, руководитель и тренер лыжной школы Yolochka Ski сделал важное замечание, что не город должен «кормить», бренд, а бренд должен «кормить» город. Алтай сейчас плотно ассоциируется с туризмом, но именно Барнаул для жителей других регионов на данный момент – лишь проходной пункт.

– Садятся на автобус – и в горы. А у нас есть гребной канал, лес, трасса здоровья, развивается культура велодорожек. Спорт – огромная точка роста, отметил Иван Крюков.

Встреча в ресторане «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

Предприниматель Николай Пашинин также согласился с тем, что бренд города должен сам себя окупать.

– Нужно туриста на какое-то время разворачивать в Барнаул. Я думаю, мы не зря настроили столько торговых центров, почему бы брендом Барнаула не сделать шопинг, – предложил Пашинин.

Даниил Снитко добавил, что несколько лет назад даже разрабатывалась концепция под названием «Барнаул – ворота в большой Алтай».

Встреча в ресторане «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

Мнение архитекторов

По мнению архитектора Александра Деринга, нужно начинать с разработки дизайн-кода города.

– У нас в принципе нет разработок архитектурного кода и дизайн-кода города, который бы как некая аналитическая материя позволил бы сконструировать бренд, а из него может быть и логотип. Я думаю нужно в этом направлении, создавать культурный код, исторический…

Встреча в ресторане «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

Архитекторы Кирилл Храбрых, Дмитрий Индюков и Евгений Кандрин сошлись во мнении, что все предложенное участниками имеет место быть и работает на рост привлекательности города.

Под конец встречи мэр Барнаула Вячеслав Франк отметил, что можно было бы провести до майских праздников еще одну встречу, на которой все предложения обсудить уже более предметно – с презентациями проектов.

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