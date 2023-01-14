Мать умершей после вечеринки в Барнауле 15-летней девушки рассказала подробности трагедии

В бутылках из-под пива эксперты не нашли ничего подозрительного, что могло бы привести к гибели подростка Фото: Олег УКЛАДОВ

Мама погибшей после вечеринки барнаульской 15-летней девушки рассказала о разговоре с дочерью до трагедии и о том, что выяснилось уже после известия о смерти. Вскрытие показало, что подросток умерла от отравления химическим веществом неизвестного характера, пишет altai.aif.ru.

10 декабря 2022 года девушка вместе с подругой сходила в кино, а потом отпросилась остаться ночевать у нее. По словам мамы девочки, она хорошо знала эту семью, поэтому отпустила ребенка. Утром на следующий день дочь уже не брала трубку. В обед женщине позвонили из полиции и сказала, что ее дочь обнаружили мертвой в туалете другой квартиры. Выяснилось, что после общения с мамой подросток вместе с друзьями поехала к парню подруги, где была вечеринка.

- После случившегося я узнала, что они пили пиво, а затем легли спать. Утром дочь жаловалась, что у нее болит голова. Она писала друзьям, что ей плохо, чувствует самое страшное похмелье в жизни. Это были её последние слова. Дочь пошла в туалет и назад не вышла, – отметила мама умершей девочки.

В бутылках из-под пива эксперты не нашли ничего подозрительного, что могло бы привести к гибели подростка. Но вскрытие показало, что смерть наступила в результате отравления неизвестным химическим веществом. Сейчас семья ждет результатов судмедэкспертизы.