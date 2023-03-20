Собиралась ехать к родителям: что известно о пропаже студентки в Барнауле

Местонахождение девушки до сих пор неизвестно Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вторые сутки продолжаются поиски несовершеннолетней девушки. Она должна была уехать из Барнаула к родителям, но домой так и не добралась. Семья, знакомые девушки и волонтеры просят неравнодушных жителей помочь в поисках.

Как говорится в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае, девушка пропала 18 марта. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Вторые сутки продолжаются поиски девушки. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» АК

Известно, что девушка училась в одном из колледжей и проживала в общежитии учебного заведения. В комнате жили и другие студентки. Одна из знакомых рассказала «Комсомолке», что в день пропажи она сказала соседкам по комнате, что собирается ехать домой, к родителям. На железнодорожный вокзал она отправилась около 17:00 вечера, но так и не отписалась соседкам, что добралась до станции. А позднее одной из однокурсниц написала её мама и сказала, что её до сих пор нет дома.

При этом нет информации, села ли девушка в какой-то из поездов. Знакомые утверждают, что пропасть по своей воле девушка точно не могла – несовершеннолетняя была очень порядочной и ответственной, из благополучной семьи, и раньше из дома не сбегала. Об этом же говорят соседи семьи.

- Этот ребёнок хорошо воспитан, живём по соседству. И семья у них хорошая, - пишут в комментариях в сообществе «Инцидент Барнаул».

Поисками девушки занимаются не только близкие и знакомые, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- Она была в спортивных штанах: они не черные, а темно-синие, на них есть белый шнурок. Шапки и шарфа не было, хотя она редко куда выходит без шарфа, - уточнила знакомая пропавшей.

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