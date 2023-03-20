16-летняя студентка без вести пропала на вокзале в Барнауле

Фото: отряд «Лиза Алерт» в Алтайском крае

В Барнауле 16-летняя девушка пропала без вести. Как сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт», местонахождение несовершеннолетней неизвестно с 18 марта.

По данным «Толка» вечером в день исчезновения Анастасия отправилась из общежития АПЭК на железнодорожный вокзал. С того момента ее след теряется. Кроме того, она, вероятно, так и не села ни в один из поездов.

У девушки темные короткие волосы, карие глаза, рост - 165 см. Была одета в светлую куртку, спортивные штаны и черные ботинки.

Тех, кому что-либо известно, просят позвонить по номерам 8962809-79-99, 8(800) 700-54-52.