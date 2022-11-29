Чем серьги длиннее – тем они наряднее смотрятся Фото: Личный архив

Каждый вечерний наряд непременно дополняется ювелирными украшениями. Они должны гармонично сочетаться как между собой, так и с платьем или костюмом. Владелица ювелирного салона, обладательница титула «Миссис Россия International 2022» (а также отменного вкуса) Крестина Ищенко из Барнаула рассказала, какие украшения сейчас в тренде и как их носить.

Серьги и кольца на Новый год-2023

Для новогоднего вечернего наряда идеально подойдут висячие «танцующие» серьги с камнями, не зафиксированными на мочке уха. Чем они длиннее – тем наряднее смотрятся.

- Серьги должны сверкать. Актуальны как яркие украшения, так и белоснежные, например, с фианитом - полупрозрачным камнем, который прекрасно дополнит вечерний наряд, - говорит Крестина.

Одна из актуальных новинок - отличное украшение к Новому году

Что касается украшений для пальчиков, то уже второй год подряд в тренде так называемые двойные (или даже тройные, четверные) кольца.

- То есть кажется, что на один палец надето сразу несколько колец. Это всегда уместно, - пояснила специалист.

Также она отметила, что сейчас в разных ювелирных коллекциях четко прослеживается тенденция – сочетание минималистичных, аккуратных сережек с массивными колечками (в том числе с крупными камнями).

В моде массивные кольца с крупными камнями Фото: Личный архив

Браслеты и часы на Новый год-2023

Сейчас в моде жесткие, фиксированные, достаточно широкие браслеты, выполненные в разных стилях: ажурные, состоящие только из металла (серебра или золота), ручной работы в технике филигрань, с россыпью камней и так далее.

Среди часов идеальный вечерний вариант – с марказитами, натуральными камнями графитового цвета.

- Камни очень мелкие, они дают неповторимый блеск и красиво переливаются. Смотрятся потрясающе! – заверила Крестина.

Подвески и колье на Новый год-2023

Прекрасно смотрятся и многослойные колье (несколько цепочек на одной застежке) с различными подвесными элементами: звездочками, шариками, ракушками, буквами, камнями и так далее. Сейчас в продаже много как массивных, так и едва заметных колье – на вкус и цвет. Обычно с ними в паре идут браслеты.

Из подвесок в тренде все, что связано с флорой и фауной (впрочем, это касается и других украшений). В зимних коллекциях нового сезона, например, часто встречается Багира. Есть и символы наступающего года Кролика: аккуратные, из белого золота, с бриллиантами.

- Но нужно смотреть, уместны ли такие зайчики будут с нарядом. Для молодых людей, предпочитающих стиль кэжуал (рубашки, топы, свитшоты, кардиганы), такое украшение подойдет. А вот для взрослой статной дамы – скорее нет, - говорит владелица салона.

Жемчуг, кстати, сейчас тоже в тренде Фото: Личный архив

Идеальный образ

- Для вечернего выхода я бы рекомендовала такое сочетание: колье, браслет и длинные висячие серьги в тон, чтобы все сверкало и играло. Но они обязательно должны гармонично сочетаться друг с другом и с нарядом, - посоветовала Крестина Ищенко.

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