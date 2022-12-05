«Война и мир»: летят щепки и комета. В Барнауле продолжаются гастроли театра Вахтангова

Бал Наташи Ростовой. Фото: Кирилл Ботаев

В Барнауле с овациями и аншлагом проходят показы спектакля «Война и мир» театра им. Евгения Вахтангова. На пресс-конференции перед первым показом народный артист Евгений Князев, играющий роль графа Николая Болконского заметил, что спектакль как будто о сегодняшнем времени. И это действительно поражает. Словно тревожная комета 1812 года вновь зависла над нами. Это спектакль о жизни и смерти, о любви и предательстве, о войне и мире.

«Война и мир». Фото: Кирилл Ботаев

Тех, кто решил отправить в театр школьников, чтобы помочь им написать сочинения по роману Толстого (есть такие знакомые), стоит предупредить что в спектакле Римаса Туминаса нет эпохальных сцен - неба Аустерлица, дуба, Каратаева и т. д. Может быть, поэтому некоторым зрителям, (судя по откликам) князь Андрей Болконский, которого играет Виктор Добронравов, показался кому-то позером, кому-то деревянным и скучным. Непонятно когда и как в Андрее происходят разительные перемены. Вот он мечтает прежде всего о славе, а вот уже приходит к мысли, что все это тлен, а война - самое гадкое дело. Хотя фраза из дневников Льва Толстого «человек текуч» звучит в самом начале спектакля, напоминая о том, что мы постоянно меняемся, и нет одинаковых я между сегодня и завтра…

«Война и мир». Фото: Кирилл Ботаев

Для меня лично (на фоне сегодняшних злых реалий) самыми пронзительными был монолог Николя Ростова с растерянными словами о том, как же его убьют, его, которого все так любили. А далее сцены проводов Андрея Болконского в армию отцом-стариком, выход с канистрой горючего светской графини Марии Перонской (играет Людмила Максакова) со словами: «Сама сожгу, ничего не оставить врагу». А когда на фоне лежащих замертво шинелей, символизирующих убитых, звучат слова о том, что «измученным, без пищи и без отдыха, людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно колебанье, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитому?» – подступают слезы.

«Война и мир». Фото: Кирилл Ботаев

И огромная серая стена, бесшумно двигаясь по сцене, напоминает о текучести границ между жизнью и смертью…

«Война и мир». Фото: Кирилл Ботаев

И даже ЧП в первый день показа, как будто легло в канву этой мысли о нашей беззащитности и непредсказуемости событий. В начале спектакля ступню актрисы Ксении Трестер, играющей роль Наташи Ростовой, прошила заноза. Коварная щепка вылетела из смонтированного планшета, когда девушку возили на простынях-«облаках». После этого все смешалось в доме Ростовых, и главную героиню стала играть Ася Домская. Как рассказывает директор театра Кирилл Кросс, после этого решения «мгновенно — костюмеры, гримёры, партнёры — подбежали к девушке, перегримировали и переодели, артисты стали подсказывать, что и где ей необходимо делать. Беда моментально сплотила всех. И Ася с честью выдержала испытание!».

«Война и мир». Фото: Кирилл Ботаев

И еще в спектакле звучат прекрасная музыка, размышления о смысле жизни простыми словами Пьера Безухова: «Жить без угрызений совести и без болезней. Жизнь – есть бог, любить жизнь, значит, любить бога».

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