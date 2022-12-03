Гений, помноженный на гений. Вахтанговский спектакль «Война и Мир» покажут на сцене в Барнауле

Министр культуры региона Елена Безрукова и актер Вахтанговского театра Евгений Князев. Фото: Алтайский краевой театр драмы

В ближайшие четыре дня в Алтайском краевом театре драмы им Шукшина будет аншлаг. 3,4,5 и 6 декабря барнаульцы увидят знаменитую постановку Римаса Туминаса

- Билетов нет даже на приставные стулья, - об этом сообщила директор театра Любовь Березина на пресс-конференции 2 декабря.

Директор театра Любовь Березина

Счастливчики увидят спектакль Вахтанговского театра «Война и мир», который называют одним из самых выдающихся на российской сцене.

Гастроли театра стали возможны благодаря финансовой поддержке правительства региона, а также сотрудничеству двух театров.

- Мы сдружились на почве юбилеев, и тому и другому театру – сто лет,- отметил Кирилл Кросс, директор театра имени Вахтангова. - Год назад Любовь Михайловна, увидев наш спектакль в Москве, сказала, что мечтает, чтобы «Войну и Мир» показали на барнаульской сцене. И вот мечта стала реальностью.

Основным условием приезда театра Вахтангова было выполнение технического райдера.

- Зрители должны увидеть спектакль в той же визуальной картинке, какой он идет в Москве, - подчеркнул Кирилл Кросс. В Барнаул приехали две огромные автофуры с оборудованием.

Одним из сценических элементов, к примеру, является огромная стена, которая весит 6,5 тонн. По задумке режиссера и художника, она должна мгновенно, бесшумно и легко перемещаться по сцене. Поэтому ее крепят к планшету, который весит еще четыре тонны.

- Римас Туминас с моей точки зрения настоящий продолжатель Вахтангова,- заметил на пресс-конференции актер Евгений Князев, играющий в спектакле князя Николая Болконского.- У талантливого режиссера любая мизансцена (и все они яркие) работает на содержание.

«Это лучшее, что я видела! Красивое, стильное, музыкальное, душевное и духовное зрелище» - количество подобных восторженных зрительских откликов после просмотра этого спектакля уже зашкаливает.

Евгений Князев подчеркнул, что спектакль о событиях начала 19 века, как будто о сегодняшнем сложном времени.

- Это гений Толстого , помноженный на гений Туминаса. Я благодарен судьбе, что удивительный спектакль есть в нашем театре, - эмоционально заметил Князев.

Постановка идет почти 5 часов с двумя антрактами.

- Вначале думаешь, о, это будет так долго, а потом выдыхаешь- неужели пять часов прошли? - поделилась директор театра Любовь Березина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вахтанговский театр покажет знаменитый спектакль «Война и мир» в Барнауле

Алтайский краевой театр драмы открывает новый театральный сезон (подробнее)