Исторический максимум: новостройки в Барнауле стали дороже вторичного жилья

На цену жилья повлияли как политические, так и экономические факторы Фото: Олег УКЛАДОВ

Цены на недвижимость становятся выше и уже достигли исторического максимума. Что влияет на стоимость квадратного метра и при каких условиях возможна ее стабилизация, рассказали представители рынка на заседании дискуссионного клуба «Точка зрения» в Барнауле.

Президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Марина Ракина отметила, что на цену жилья повлияли как политические, так и экономические факторы. В последние два года драйвером рынка была льготная ипотека. Она дала возможность людям приобрести жилье, но одновременно с этим привела к росту цен. Сейчас спрос падает и приближается к цифрам 2019 года, допандемийного времени. Однако о снижении стоимости квадратного метра речи не идет.

– Сегодня можно с первым взносом в 300-700 тыс. рублей взять льготную ипотеку на новую квартиру под низкий процент, а закрыть кредит по завершении строительства, продав свою двухкомнатную квартиру. Если отменят льготную ипотеку, такой возможности не будет. И конец года нам покажет, каким будет спрос. Скорее всего, мы будем продавать двухкомнатную квартиру и уходить в аренду, потому что купить новостройку под высокую ставку и до сдачи еще где-то снимать жилье, будет проблематичнее, чем сейчас, – говорит Ракина.

По словам риэлтора, сегодня первичный рынок перешагнул вторичный по стоимости квадратного метра – это исторический максимум, подобного не было никогда. Одновременно с этим цены в Барнауле сравнялись с ценами в Новосибирске. В связи с этим клиенты начали выбирать, куда инвестировать средства – в недвижимость в Барнауле или в других городах России.

Присутствовавшие на встрече застройщики согласились с тем, что цена за квадратный метр становится неподъемной для обычных барнаульцев с учетом нынешнего уровня заработной платы. При этом эксперты заявили, что себестоимость новостроек продолжает увеличиваться. Директор компании «Алгоритм» Ксения Белоусова рассказала, что еще с октября застройщики лишились действенного механизма поддержки - субсидирования кредитной ставки. А замдиректора компании «Сок» Андрей Щукин, в свою очередь, объяснил повышение цен на новостройки удорожанием земель, усложнением технологии строительства и ростом затрат на рабочую силу.

В ходе дискуссии эксперты строительного сообщества озвучили идею объединяться и просить продления программы субсидирования, а также других льготных продуктов.

– Надеюсь, что совместные действия строителей, государства, застройщиков приведут к стабилизации по цене, – резюмировала Марина Ракина

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