Аэропорт или Поток. Где в Барнауле могут появиться новые микрорайоны

Одно из самых перспективных мест для будущей многоэтажной застройки - территория вблизи аэропорта Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие несколько лет в Барнауле могут появиться несколько новых микрорайонов. Ни власти, ни застройщики не сомневаются, что город продолжит расти. Но где будет сосредоточено строительство - в «чистых полях» или на месте снесенных аварийных домов? Этот вопрос обсудили на прошедшей встрече дискусионного клуба «Точка зрения», которая состоялась 28 ноября на площадке Сибирской медиагруппы.

Заседание дискуссионного клуба "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

Дом в пустом поле

По мнению властей, одно из самых перспективных мест для будущей многоэтажной застройки – это несколько сотен гектаров пустующих земель вблизи аэропорта. Официально это территория называется Северо-Западный планировочный район. В него входят федеральные земли, которыми ведает госкорпорация «ДОМ.РФ».

Представитель корпорации Николай Сарокваша пояснил, что огромную площадку предполагается поделить на небольшие лоты, начнут с «кусочков» по 50 га. Земли должны застраиваться в концепции комплексного развития территорий – со всей необходимой инфраструктурой и социальными объектами. В компании ожидают, что на земли зайдут опытные застройщики. Не исключается, что территориями заинтересуют и крупные игроки из других регионов. По словам Николая Сарокваши, первую очередь должны сдать уже в ближайшее десятилетие.

Заместитель главы алтайского Минстроя Игорь Спивак также обратил внимание на то, что территория должна развиваться комплексно.

– Многое предстоит сделать в части оснащения объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Но, учитывая, какое обилие федеральных программ на сегодняшний день действует, те же механизмы облигационных займов, думаю, что найдутся застройщики, которые увидят в этом рентабельность для себя, - отметил Игорь Викторович.

Заседание дискуссионного клуба "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

При этом заместитель главы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров заявил, что на обеспечение инженерной инфраструктуры потребуются многомиллиардные затраты.

– Необходима большая работа по модернизации и реконструкции существующих сетей как водопроводных, так и канализационных. По тепловым сетям СГК уже заявляли о заинтересованности этим проектом, а вот с сетями водоснабжения и водоотведения ситуация довольно таки непростая, - сказал Федоров.

Заседание дискуссионного клуба "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

Без федерального финансирования никак?

Пока остается нерешенным вопрос, на чьи плечи ляжет строительство дорог, больниц, школ, детских садов в зоне вблизи аэропорта. Директор строительной компании «Алгоритм» Ксения Белоусова отметила, что застройщики такие затраты не потянут, так как стоимость квадратного метра станет неподъемной для горожан.

- А все-таки в регионе власть от застройщика ждет снижения стоимости квадратного метра и доступность жилья. Пока все эти вопросы не будут решены, у застройщика не будет интереса к этим строительным площадкам, потому что это большие затраты, – отметила Ксения Белоусова. – Нам нужен куратор со стороны в том числе «Дом.рф», который бы прорабатывал включение этих проектов в какую-то программу. Без этого мы самостоятельно, только силами застройщиков не справимся.

Заседание дискуссионного клуба "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

Замдиректор по маркетингу «Жилищной инициативы» Роман Клевакин также отметил, что без федерального финансирование комплексное развитие территорий в Барнауле лишь силами застройщикам не представляется возможным.

Заседание дискуссионного клуба "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

– Закон комплексного развития территории работал, если бы к нему прилагалось федеральное финансирование. Нужен некий регоператор, который брал бы земельный участок, доводил бы его до ума, межевал и затем выставлял застройщикам готовые участками с инженерной обеспеченностью и дорогами. Деньги, вырученные на аукционе, могли бы направляться оператором на развитие новых территорий, – прокомментировал Роман Клевакин.

С коллегами остался солидарен и руководитель компании «Вотэтотдом» Сергей Фефелов.

– Я хотел бы поддержать коллег в части вопроса по «Дом.рф». Это сторонний московский участник, который не погружается в наши местные проблемы. По моему мнению, к решению вопроса с сетями нужно делать с помощью централизованного оператора, – отметил Фефелов.

Главный архитектор Алтайгражданпроекта Евгений Башкиров обратил внимание еще на одну важную проблему застройки в северо-западном направлении – транспортную доступность района.

– Сейчас Павловский тракт уже перегружен, расширять мы его не можем, потому что он зажат существующей многоэтажной застройкой. Это будет огромное удаленное жилое образование, не имеющее транспортной связи Должна появиться мощная объездная магистраль с многоуровневыми развязками, – сказал архитектор.

Заседание дискуссионного клуба "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

Строить на месте снесенного дома проще?

В стройке на месте снесенных аварийных домов тоже есть немало проблем. Главная из них – большая разрозненность объектов. До 2025 по федеральной программе в Барнауле должны снести 251 дом, их общая площадь составляет около 70 тысяч «квадратов».

– Даже на Потоке, где много аварийных домов, есть проблема так называемого лоскутного одеяла, когда между двумя домами стоит административное здание или дом, не подлежащий сносу. Получаются наборы земельных участков по 20,30, а то и по 10 соток, - говорит Андрей Федоров.

Опять же, не проблема поставить многоэтажку. Все упирается в ту самую комплексность – чтобы жителям этого дома было, куда водить детей в школу и детсады, где покупать продукты и т.д.

По мнению представителя строительной компании «СОК» Андрея Щукина, стройка в центре вовсе не освобождает от проблем с инженерными сетями.

– Когда выкупаешь частные дома в центре города, то сетей там тоже нет, их надо тянуть. Сегодня строить в городе с ограничением высотности становится все проблематичнее, – отметил Щукин.

Заседание дискуссионного клуба "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

В заключение дискуссии Ксения Белоусова еще раз заявила об идее выходить с существующими проблемами на федеральный уровень:

– Нужно объединяться застройщикам, смотреть опыт других регионов и выходить с этими вопросам на федеральный уровень. Я точно верю в светлое будущее Барнаула и Алтайского края, и мне очень хотелось бы, чтобы все вместе мы начали больше решать, чем страдать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ипотека и любовница. На что бы потратили барнаульцы 174 тысячи рублей в месяц

Жители Барнаула за полгода повысили цену счастья на 12 тысяч (подробнее)