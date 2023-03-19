На Алтае спасатели сняли подростков с 70-метровой скалы

Подросткам помощь медиков не потребовалась. Фото: ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

В субботу, 18 марта, в Республике Алтай провели спасательную операцию по эвакуации подростков со скалы в селе Рыбалка Майминского района.

Для местных спасателей это далеко не первый подобный случай. В этот раз группа подростков 15-16 лет отправились прогуляться в гору для того чтобы сделать эффектные фотографии, но на обратном пути заблудились и решили попытаться спуститься вниз по крутой скале, но по всей видимости переоценили свои силы.

– Сами спускаться не стали, так как это очень опасно, тем более стало темно, - говорят в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Около восьми часов вечера ребята набрали номер 112 и сообщили что с ними приключилось. С их слов они застряли на крутом выступе и не могли ни подняться, ни спуститься. На помощь им направили группу спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России, поисково-спасательного отряда и пожарные ПЧ №31 «Долина Алтая» Управления ГОЧС Республики Алтай – всего 12 человек.

Первыми прибыли пожарные. Один из сотрудников части смог подняться к потеряшкам и был с ними все время, пока не подоспели спасатели. С 70-метровой скалы школьников спускали при помощи специального снаряжения. Аккуратно, по одному, они оказались на твердой земле, счастливые и здоровые. Никто их них не пострадал. Медицинская помощь им не потребовалась. Спустя пару часов их передали родителям.

– Это не первый такой случай в нашем регионе, в прошлом году спасатели спускали со скалы туристов в Долине горных духов. Напоминаем, что к таким походам стоит относиться более ответственно. Сообщать о них родственникам, обязательно совершать поход в светлое время суток, изучить местность и продумать путь для возвращения, брать с собой заряженные телефоны для звонка на номер 112, - подчеркивают в региональном главке МЧС.

Напомним, 6 марта на перевале «Кату-Ярык» произошла похожая история, но завершилась она трагически: 38-летний турист из Анжеро-Судженска решил сделать эффектное фото на краю скалы на перевале, но не удержался и сорвался с высоты 50-метров. Все это произошло на глазах очевидцев. Они сразу же вызвали спасателей. Прибывшие специалисты спустились к пострадавшему, который приземлился на уступ скалы, но признаков жизни он уже не подавал. Его тело на специальных носилках эвакуировали на землю и передали медикам. Те констатировали гибель туриста.

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