«Количество кибератак выросло на всех уровнях»: глава ИТ-компании рассказал о хакерских атаках

Михаил Осеевский ответил на вопросы региональных журналистов. Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» подвел итоги XI конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Церемония награждения победителей состоялась в Москве, куда приехали 65 представителей региональных медиа. В их числе была и редактор «КП»-Барнаул» Ольга Ведерникова.

Одним из ключевых событий пресс-тура стала встреча журналистов с руководителем «Ростелекома» Михаилом Осеевским, который ответил на вопросы представителей СМИ, а также рассказал о современных цифровых трендах и технологиях. Приводим ответы на самые интересные вопросы.

Михаил Осеевский ответил на вопросы региональных журналистов. Фото: ПАО "Ростелеком"

О дефиците ИТ-специалистов

- Спрос на специалистов информационной безопасности действительно огромен. Мы также в них заинтересованы. Не случайно в этом году нами был запущен проект по взаимодействию с четырьмя вузами страны, в следующем году их число будет около 15. Цель проекта - дать возможность студентам познакомиться с самыми передовыми решениями, которые создаются и внедрятся в современном мире, чтобы к моменту окончания учебы они обладали необходимыми знаниями о продуктах, которые мы сами разрабатываем, внедряем, а также о передовых решениях в области информационной безопасности и т.д.

О безопасности в школах

После недавней трагедии в ижевской школе, когда бывший ученик пришел с оружием и расстрелял учеников и учителей, журналисты задали Осеевскому логичный вопрос об оснащениях образовательных учреждений видеокамерами.

- В прошлом году мы начали масштабный проект по созданию соответствующей инфраструктуры в российских школах (пилотный проект реализуется в 16 субъектах РФ, в том числе в Алтайском крае – прим. авт.), который финансируется из федерального бюджета. Хотел бы отметить, что система видеонаблюдения должна выполнять разные задачи, важнейшая из которых - безопасность. Однако мы должны понимать, что обеспечить физическую безопасность могут только специально подготовленные люди на местах. С этой точки зрения система видеонаблюдения от вооружённого маньяка, конечно, не защитит, а вот как инструмент получения информации просто необходима, - ответил спикер.

Системы видеонаблюдения, которые устанавливаются в рамках данного проекта, следят за входом в здания школ и анализируют лица, представляющих угрозу для детей, например, находящихся в розыске.

О кибератаках

- Количество кибератак выросло на всех уровнях. В первую очередь это коснулось государственной власти, крупных компаний и СМИ. Активизировавшиеся хакерские группировки выкрадывали профессиональную информацию. Эта сфера в целом очень серьезна «нагрелась» - неспроста в этом секторе у нас выросло число клиентов. Однако специфика данной проблемы в том, что невозможно просто создать программное решение, которое купирует все проблемы. Нужно находиться в постоянном круглосуточном мониторинге. Для этого у нас работают несколько центров кибербезопасности. Принимать решения нужно очень быстро, поэтому привлечены профессионалы высокого класса. Активно используем программы на основе искусственного интеллекта, которые в автоматическом режиме анализируют и фильтруют огромное количество информации. И этот синтетический ум выносит на обсуждение нашим сотрудникам только заслуживающие серьезного внимания факты. Надо понимать, что кибер-война не закончится никогда, мы наблюдаем, что агрессивная активность в этой сфере не снижается. Поэтому задача обеспечить информационную безопасность артикулируется государством все жестче и жестче и в первую очередь для госорганов и компаний, в которых есть объекты критической инфраструктуры.

Прогноз по развитию 5G

- Скажет так, эта повестка не уходит, но все-таки - Step by Step. Сейчас основная активность будет сосредоточена на создании ядра сети, радиочасти, софта для базовой станции LTE, сетей 4-го поколения. Потом можно будет переходить к сетям пятого поколению. Но, исходя из реалий сегодняшнего дня, сейчас нужно сосредоточиться на создании инфраструктуры. Почему это важно? Каждое поколение вырастает из предыдущего. Мы думаем, что сети пятого поколения в первую очередь появятся в промышленном варианте, мы развернули их прообразы в целом ряде крупных майнинговых компаниях, на огромных месторождениях, где добывается золото.

«Ростелеком» подвел итоги XI конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Фото: ПАО "Ростелеком"

Ухудшится ли качество связи из-за санкций на оборудование?

- Что касается качества услуг связи, могу уверенно сказать, что в России большой запас прочности в этом плане. Уровень нагрузки на инфраструктуру не вызывает какой-то серьезной озабоченности. Есть вопрос по дальнейшему развитию, но никаких угроз для потребителей точно нет. Идет активная работа по созданию российского оборудования. Так что мы чувствуем себя уверенно.

О мобилизации

- В первую очередь мы позаботились о сотрудниках «Ростелекома», которых призвали, установили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, также за мобилизованными сотрудниками сохраняется средняя зарплата, которая будет выплачиваться семье. Кроме того, мы приняли решение о дополнительных выплатах. Данный соцпакет нами сформирован и утверждён.