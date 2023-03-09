Когда в Алтайском крае начнется настоящая весна и потеплеет: погода на март 2023 года

В большинстве дней первой и второй декады выпадет снег Фото: Олег УКЛАДОВ

Настоящая весна совсем скоро начнется в Алтайском крае. Предполагается, что температура воздуха в марте будет выше нормы. Подробный прогноз погоды в Алтайском крае на март 2023 представила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

По словам синоптика, согласно данным группы долгосрочных прогнозов Новосибирского гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в марте в Алтайском крае составит -2…-6 градусов. Это выше нормы на 1,5-2,5 градуса.

Во второй декаде марта колебания температуры воздуха ночью в регионе составят от -5…-10 до -15…-20 градусов. Днем же столбики термометров покажут от 0 до -10 градусов. В третьей декаде марта в Алтайском крае преобладающая температура воздуха ночью составит 0…-5 градусов, днем +3…+8 градусов, а местами воздух даже прогреется до +15 градусов. При этом в середине декады не исключено небольшое похолодание.

Если говорить об осадках, то снег, мокрый снег (временами с дождем) прогнозируют в большинстве дней первой, второй, а также в отдельные дни третьей декады. В целом месячное количество осадков в марте 2023 года в Алтайском крае ожидается больше нормы, а по югу региона около нормы (11–58 мм).

Добавим, в ближайшие дни в Алтайском крае будет неустойчивая погода. В отдельных районах прогнозируют снег, мокрый снег с дождем, а также усиление ветра. В регионе заметно потеплеет, уже днем 11 марта столбики термометров покажут +3…+8, в предгорьях местами +10…+15 градусов.

В региональном управлении МЧС напоминают, что в непогоду водителям следует быть особенно внимательными. Нужно соблюдать скоростной режим, перед поездкой за пределы населенного пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, наличие аптечки и огнетушителя.

Напомним, ранее мы писали о том, что воды в реках края ниже критических. Несмотря на это, 8 марта фиксировал случаи перелива талых вод через автомобильные дороги регионального и местного значения в некоторых районах края. В целом паводковую обстановку в Алтайском крае спасатели оценивают как стабильную.

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