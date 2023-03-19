Это вам не «бухинисты». В Барнауле открыли «Лавку букиниста»

«Лавка букиниста» похожа на библиотеку Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На днях в краевой столице открыли «Лавку букиниста» и анонсировали первое заседание «Клуба читателей и писателей Барнаула». Организаторы обещают проводить собрание клуба каждую первую субботу месяца.

- Открытие единственного букинистического магазина в краевом центре с населением почти в 700 тысяч человек - думаю, знаковое событие, - радуется писатель Владимир Токмаков.

-Специально посмотрел в ГИС - «бухинистических» (пивных) лавок в городе - 723, а букинистических (книжных) - всего две, но по факту работает только вот эта одна, - комментирует горожанин Иван Фомин.

- Так и в Москве букинистических от силы штук пять, если считать большие отделы в книжных. Так что хорошее дело в Барнауле затеяли,- поддерживает наш земляк из столицы поэт и преподаватель Михаил Гундарин.

Пополнить магазин, похожий на библиотеку, сможет любой желающий. Сотрудники оценят книгу сами или с помощью специалистов и выставят на продажу, а процент от реализации отдадут бывшему владельцу.

Стоимость книг - от 89 рублей до нескольких десятков тысяч рублей. Самая дорогая (оцененная в 96 тысяч рублей) была издана первой в серии «Золотая рамка» в тридцатых годах прошлого века.

По словам владельца букинистического товара Евгения Хана, лавка на Северо-Западной, 28 начала работать еще в июне, в тот момент в ней было выставлено две тысячи книг из его личной коллекции. К моменту открытия в минувшие выходные в букинистическом магазине было уже 30 тысяч книг - от художественной литературы до энциклопедий. Представлены и редкие книги из Императорской России и глянец, и новые бестселлеры.

- Времена, конечно, изменились, - Евгений Хан. - Живая книга уходит. Но остается категория людей, в том числе и молодых, которые хотят подержать книгу в руках. Открывая этот магазин, мы вольно или невольно какую-то часть книг спасаем от уничтожения. Самое большое удовольствие, когда человек приходит и находит свою книгу.

- Будем надеяться, что «Лавка букиниста» станет центром притяжения для писателей и читателей Барнаула, местом общения, обмена информации, презентаций и выступлений, - пишет в контакте Владимир Токмаков, заканчивая сообщение своим стихом.

ПРИЗРАКИ БИБЛИОТЕКИ

В библиотеке тишина, покой.

"На место, друг мой... ставьте все на место..."

Из книжного мы вылеплены теста,

Мечтаем именем попасть в тот пыльный строй,

Где тесно классикам... А нам подавно тесно.

Не шевельнуться ни рукою, ни ногой,

Стоим на цыпочках, завистливой толпой, -

Покрыться плесенью - для многих даже лестно!

Да здравствуют, кого на полках нет!

Кто на руках, кого с собою носят

И юные, и кто давно уж сед...

Да здравствуют вопросы на вопросы!

Косноязычный, вдохновенный бред,

Которого у Бога тайно просят...

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