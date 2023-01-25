«А я никому души не дам потушить…». В «Театральном кафе» в Барнауле окунулись в «оттепель» шестидесятых

«Театральное кафе» с аншлагом возвращается в афишу краевого театра драмы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле после крещенских морозов случилась «Оттепель», напомнившая о любви, свободе и легком дыхании. 24 января в афишу театра Драмы с аншлагом возвратилось «Театральное кафе». Вернуться к формату, полюбившемуся зрителям, предложил артист Сергей Филипченко, он же стал режиссером ностальгической «Оттепели», напомнившей о теплоте домашней вечеринки из фильмов Марлена Хуциева «Застава Ильича», «Мне 20 лет», о романтике поэтических встреч шестидесятых.

«Театральное кафе» Фото: Олег УКЛАДОВ

Некоторые зрители появились на вечеринке в образе тех лет, с аксессуарами в стиле 60-х. На столах горели фонарики – свечки, и в «комнате», обставленной под шестидесятые с кружевными салфетками на полках, с черно-белыми фото на стене, актеры читали о любви. Звучали строчки Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной, Геннадия Шпаликова, Булата Окуджавы и других авторов. Атмосферу ретро дополнила музыка Микаэла Таривердиева, Булата Окуджавы, Альфреда Шнитке. И старые грампластинки крутились, и королева-гитара завораживала, а гости танцевали танго и твист. И то, что актеры иногда забывали слова и при этом с юмором выходили из положения), только придавало шарма и делало обстановку более интимной.

«Театральное кафе» Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждому на этом вечере откликались свои строчки Ведь любовь, как говорит барнаульская поэтесса Наталья Николенкова (которой, кстати, однажды восхитился сам Андрей Вознесенский) — «это все, что угодно. И что не угодно. Все зримое, незримое, видимое, слышимое, обоняемое, осязаемое. Когда она есть». Любовь, по словам Натальи - как музыка, разная. «Есть форте, есть пиано, крещендо, диминуэндо, разные темпы и жанры. Реквием, наверное, есть, - говорила она в одном из интервью. - Но всех, кого мы когда-нибудь любили, мы любим всегда. Они оседают на стенках сосудов».

«Театральное кафе» Фото: Олег УКЛАДОВ

Моей коллеге Оле Ведерниковой после этого вечера запали строчки: «А я никому души не дам потушить…», причем так запали, что она с утра , в автобусе, пока ехала на работу нашла это стихотворение Вероники Тушновой и выучила его. А позже написала пост в сети со словами: «И вы не позволяйте никому свою душу тушить. Плохо, когда человеку не достает разума, но хуже вдвойне, когда ему не достает души…».

«Театральное кафе» Фото: Олег УКЛАДОВ

Ну и я не удержусь, чтобы не процитировать стих Геннадия Шпаликова, запавший мне с этого душевного, а порой пробирающего до мурашек вечера. Напомнивший, что и за гранью смертельного круга любовь не кончается…

«Театральное кафе» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Я к вам травою прорасту,

Попробую к вам дотянуться,

Как почка тянется к листу,

Вся в ожидании проснуться.

Однажды утром зацвести,

Пока её никто не видит,

А уж на ней роса блестит

И сохнет, если солнце выйдет.

Оно восходит каждый раз

И согревает нашу землю,

И достигает ваших глаз,

А я ему уже не внемлю.

Не приоткроет мне оно

Опущенные тяжко веки,

И обо мне грустить смешно,

Как о реальном человеке.

А я – осенняя трава,

Летящие по ветру листья,

Но мысль об этом не нова,

Принадлежит к разряду истин.

Желанье вечное гнетёт,

Травой хотя бы сохраниться –

Она весною прорастёт

И к жизни присоединится».

Кстати, следующее «Театральное кафе» ожидается 7 марта. Вечер будет посвящен любовной лирике Серебряного века – Александр Блок, Саша Чёрный, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Игорь Северянин. Билеты пока есть, но уже маловато.

«Театральное кафе» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Театральное кафе» Фото: Олег УКЛАДОВ

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