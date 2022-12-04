Актриса театра Вахтангова Ксения Трейстер получила травму во время спектакля «Война и мир» в Барнауле

Девушку доставили в больницу Фото: Алтайского театра драмы имени Шукшина

3 декабря во время спектакля «Война и мир» в Барнауле пострадала актриса театра Вахтангова Ксения Трейстер. Роль Наташи Ростовой доиграла Ася Домская. Об этом со сцены после спектакля рассказал актер Евгений Князев.

Обращаясь к зрителям, Евгений Князев поблагодарил их за горячий прием и отметил, что актеры раду началу гастролей. После этого он отметил, что этот спектакль был необычным.

- Место подвигу бывает и в мирной жизни и сегодня вы были тому свидетелями. Спектакль начинала одна актриса, потом случилась травма, не совместимая с продолжением играть. Другая актриса, принимающая участие в спектакле, но никогда не репетировавшая и не игравшая эту роль, за 5 минут приняла решение продолжить играть. Вы не представляете, какая это роль. Это роль Наташи Ростовой, - сказал Евгений Князев.

Кирилл Крок, директор театра Евгения Вахтангова, добавил, что Ксения Трейстер пострадала во время первого действия спектакля «Война и мир».

- От планшета сцены отслоилась заноза длиной 10 см и практически насквозь прошила стопу. Спектакль оказался на грани срыва, Ксению забрала скорая, её отвезли в городскую клиническую больницу, где разрезали ногу, достали занозу и оказали необходимую медицинскую помощь, - сообщил директор на странице в «ВКонтакте».

По его словам, коллектив театра не растерялся, ассистент режиссера Эльдар Трамов решил, какие сцены немного видоизменят. В итоге роль Наташи Ростовой доиграла актриса Ася Домская.

Во время поклона народная артистка Людмила Максакова сняла с шеи медальон и надела на Асю Домскую в знак уважения и признания.

- Для нас - это был пример личного мужества, командной работы театра и мгновенных решений в экстремальных ситуациях, - отметила на странице в «ВКонаткте» министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, которая присутствовала на спектакле.

Она добавила, что и редкий зритель смог бы отличить, что в 2 и 3 актах роль Наташи Ростовой сыграла другая актриса.

Ранее мы писали, что постановка известного режиссера Римаса Туминаса идет почти пять часов и в ней задействованы ведущие артисты. В Барнауле «Войну и мир» театра имени Вахтангова привезли впервые. Следующие показы пройдут 4, 5 и 6 декабря.

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