«Завтра приду, всех вас там….»: отец барнаульского школьника прислал педагогу сообщение с угрозами

Причиной эмоционального выплеска стала потасовка его сына с другим учеником Фото: Олег УКЛАДОВ

«А я что-то ничего не понял... Что мне училка-то звонит?», - так начинается аудио-сообщение социальному педагогу барнаульской школы от отца одного из учеников. Далее цитировать сообщение мужчины без «запикивания» невозможно, так как подавляющая часть сообщений – это ненормативная лексика. А в конце в адрес учителя звучат настоящие угрозы.

Причиной эмоционального выплеска стала потасовка его сына с другим учеником. По сути – рядовой конфликт мальчишек. Один обозвал другого, а тот, недолго думая, толкнул обидчика в лужу. Когда педагог попросила отца поговорить с ребенком о ситуации и принять меры, тот заявил, что сын молодец, нужно было не просто в лужу кинуть соперника, а избить его. И такие ситуации, к сожалению, уже никого не удивляют. Как быть и что делать с охамевшими родителями – попыталась разобраться «Комсомолка».

«Молодец, так и надо»

- Там особого конфликта между детьми и не было, они уже давно помирились и вновь дружат. Но так как плохое поведение у данных школьников было не впервые, классный руководитель передала информацию социальному педагогу. Практически во всех школах у нас сейчас есть служба примирения и решения конфликтных ситуаций, и социальный педагог связывается с родителями, чтобы они поговорили с ребенком, приняли меры, чтобы больше конфликтов не возникало, - рассказали «Комсомолке» приближенные к конфликту.

Сначала педагог позвонила маме школьника, который толкнул одноклассника в лужу, но та перевела учителя на отца мальчика, мол, он лучше сможет на него повлиять. Папаша же слова для беседы выбирать не стал: мужчина посчитал, что его сын все сделал правильно, мало того – нужно было быть еще жестче. Аудисообщение, которое они прислал директору, оказалась в распоряжении «Комсомолки» (нецензурные выражения заменены на допустимые выражения – прим. авт.):

- Там что-то какое-то преступление он сделал Его […] обозвали всяко, правильно он сделал – по [лицу, прим. ред.] надо было дать […], а не в лужу кинуть этого урода, […].[…], моего сына будут, […], чмом обзывать […], серым, […], а он будет идти обосранный что ли? Да молодец […], так и надо [бить, прим. ред.] всех […]. И [нечего, прим. ред.] якать […],[рот, прим. ред.] открывать. Он идет никого не трогает.

А «вишенкой на торте» стало не только оскорбление, но и угроза расправой:

- […] завтра приду, всех […] там […], - завершил разговор разъяренный родитель.

Не в первый раз

Сейчас социальный педагог собирается подать на буйного отца заявление в полицию. По данным «КП»-Барнаул», такая ситуация происходит не впервые – родители регулярно как с цепи срываются, когда им звонят из школы или вызывают к директору «на ковер».

- Когда социальный педагог просит родителей провести разъяснительную беседу с ребенком, они почему-то начинают проявлять агрессию, заступаясь за свое чадо. Лишь когда скажешь, что учитель имеет право обратиться в полицию, родителей удается успокоить. Здесь речь идет даже не о конфликте учеников, а том, как взрослые ведут себя по отношению к школе. Пусть потом не удивляются, почему их дети ведут себя так же, - отметили педагоги.

«Я скажу папе – он вам тут всем устроит»

Как отметила руководитель отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина, в наши дни родители используют ненормативную лексику и в социальных сетях, и в разговорах в режиме офлайн.

- Это уже вошло в привычку и считается нормой для некоторых родителей. Мы слышим фразу: «Я скажу папе, он вам тут всем устроит». А папа должен не «устраивать», а в нормальном тоне выстраивать беседу, даже если к поведению ребенка есть претензии. Недопустимо таким образом выстраивать диалог, он должен быть конструктивным и доброжелательным. Какая бы обида не была у родителя, в какой бы ситуации не оказался его ребенок, ситуацию нужно решать мирным образом, - подчеркнула Наталья Полосина.

Также Наталья Владиславовна поделилась личным опытом: она работала в школе, пожалуй, в тяжелейшее время – 90-е, и даже тогда в обществе оставалось уважение к учителям. Ведь задача у родителя и педагога одна – воспитать ребенка.

- Мы никогда не встречали такого сопротивления от родителей, как сейчас. Нужно уже воспитывать не только детей, но и родителей. А за оскорбление педагогов должно последовать наказание, - отметила чиновница.

Об этом же говорит и председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль.

- К сожалению, в современных условиях, имея доступ к интернету, телефону не всегда это используется во благо. Порой мы получаем негативную информацию со стороны родителей в адрес педагогов. Мы должны защищать наших учителей. Пришло время не оставлять такие моменты без адекватной реакции, когда в адрес педагогов и руководителей образовательных организаций звучат угрозы, нецензурная брань. Нужно доводить через правоохранительные, судебные органы такие ситуации до момента, когда виновные понесут соответствующее наказание, - подчеркнул Андрей Муль.

Бьют – бей

Можно ли все-таки оправдать поведение отца, который заступился за ребенка? Как считает педагог-психолог МБУ ДО ГППЦ «Потенциал», преподаватель РАНХиГС Светлана Калмыкова, зачастую родители от незнания занимаются псевдовоспитанием. Их можно понять: сердце рвется, когда твоего ребенка обозвали и обидели или, не дай бог, ударили. Поэтому и принцип «Око за око, зуб за зуб» стар как мир. Но верен ли такой подход?

- Ребенку, как порой и взрослому человеку, сложно дифференцировать, когда он дает сдачу, а когда атакует первым. Мимо него прошли и немного задели, а ему показалось, что его сильно толкнули, и он вступает в конфликт. Когда, не разобравшись в ситуации, родители начинают говорить: «Дай сдачи, ударь, я же из тебя мужика ращу», то это не воспитание, а псевдомужественность. Когда ребенка воспитывают силой, может произойти подмена понятий, якобы уважение – это когда тебя боятся.

Здесь даже на отца не управу нужно искать, а помочь ему. Специалист должен сказать: «Я вас понимаю, что вы хотите постоять за своего ребенка, что вы его любите и хотите правильно его воспитать, НО каким образом вы это делаете? Воспитание идет на пользу ребенку?». Он может ответить, что в будущем это пригодится ребенку, но дети должны быть счастливы здесь и сейчас, сию минуту. А счастье для них – это хорошие отношения с одноклассниками, друзьями во дворе, учителями, родителями. И взрослые должны вести большую работу по повышению своего родительского мастерства.

Что касается ненормативной лексики, то если родитель себе такое позволяет, то дети могут перенять эту модель поведения. Часто люди путают свободу слову и анархию, отсутствие культуры, вседозволенности. Родители сами подрывают авторитет педагога и рубят сук, на котором сами сидят. С педагогами нужно идти нога в ногу и договариваться, как воспитанные люди!

Что грозит отцу?

Если подытожить, то педагоги настаивают на том, что с особо агрессивными родителями нужно все-таки разбираться с помощью правоохранительных органов. По словам барнаульского юриста Сергея Веселых, статья об оскорблении закреплена в административном кодексе Российской Федерации.

- За унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, гражданам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. А если оскорбление сопряжено с угрозой расправы, то такое нарушение может обернуться уголовным делом, - подчеркнул юрист.

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