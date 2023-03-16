Сотрудников реабилитационного центра на Алтае обвиняют в похищении людей

Уголовное дело направлено в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники реабилитационного центра «Опора Алтай» предстанут перед судом по обвинению в похищении двух жительниц региона. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю

По данным следствия, в 2018 году в реабилитационный центр для алко- и наркозависимых, расположенный в Топчихинском районе, обратилась местная жительница с просьбой оказать помощь ее дочери, у которой были проблемы с алкоголем.

– Введя женщину в заблуждение относительно добровольного пребывания в центре, один из сотрудников приехал в дом ее дочери и насильно посадил в автомобиль, после чего увез для прохождения реабилитации, где ее незаконно удерживали в течение трех месяцев, - рассказали в пресс-службе следкома.

Так девушка стала пациенткой поневоле. При этом все услуги в центре были платными. Только после того, как мать потерпевшей перестала вносить деньги, девушку отпустили домой. Через два года произошло то же самое – ее вновь забрали и насильно удерживали несколько месяцев. Аналогичным образом пострадала еще одна жительница края, страдающая наркотической зависимостью.

– Несмотря на то, что потерпевшие не желали пребывать в центре, и их против воли доставляли туда, сотрудники благотворительного фонда не отпускали гражданок, угрожая физической расправой, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Во время предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном не признали. Они настаивали, что зависимые добровольны пребывали в центре. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело направлено в суд.

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