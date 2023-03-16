«А если бы на месте собаки был ребенок?»: возле детской площадки в Барнауле обнаружили капкан

По данному факту ведется разбирательство Фото: Олег УКЛАДОВ

16 марта в паблике «Инцидент Барнаул» сообщили о том, что в барнаульском поселке Бельмесёво неизвестные расставили капканы на собак. Накануне в одну из ловушек угодило животное, и теперь жители пригорода опасаются за безопасность не только питомцев, но и детей.

- Люди в посёлке Бельмесёво просто в шоке! Неизвестные расставили капканы и накидали шкуры животных. Одна из собак попала в капкан, пришлось спасать животное жителям улицы и полиции! – пишет неравнодушная жительница поселка.

Судя по фотографиям с места происшествия, капканы среди раскиданных шкур, действительно, сложно заметить, несмотря на то, что, со слов женщины, они очень большие по размеру – будто на медведя. Жители боятся, что однажды в ловушки может угодить уже не чья-то собака, но и ребенок, так как они расставлены возле детской площадки.

Скриншот с паблика «Инцидент Барнаул»

В соцсетях неоднозначно отнеслись к ситуации. Уже давно идут споры насчет гуманности в борьбе с бродячими собаками: одни настаивают, что нужно вызывать специалистов по отлову, другие советуют брать дело в свои руки и истреблять бродяг любым способом.

- Вот именно, что [расставлены, прим. ред.] возле детской площадки: чтобы детей собаки не пугали. Я бы посмотрел на Вас, если бы покусали вашего ребёнка! И детям нечего делать в кустах! – считает подписчик паблика Олег.

- Из-за людей же бездомных собак много. Если бы каждый человек думал прежде, чем кого-то заводить, то проблем было бы меньше. А если уж совсем собаки беспокоят жителей этих окрестностей, можно усыпить, но никак не подвергать такой жестокости, чтобы любое живое существо сидело и медленно умирало, - не согласна с предыдущим комментатором Мария.

К слову, предполагаемый «охотник» на животных уже задержан. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина установил четыре капкана в 250 метрах от жилого сектора. С помощью ловушек он якобы пытался отвадить лис, которые давят кур в его дворе. Правоохранителям он пояснил, что поставил капканы исключительно для диких животных, а собака угодила в западню случайно.

- Капканы уже убрали. По данному факту ведется разбирательство, - отметили в полиции.

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