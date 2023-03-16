В Барнауле неподалеку от детской площадки неизвестные расставили капканы

Одна собака уже попала в капкан Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском поселке Бельмесево неподалеку от детской площадки расставили капканы на собак и накидали шкуры животных. Об этом сообщили местные жители в паблике «Инцидент Барнаул».

- Люди просто в шоке! Одна из собак уже попала в капкан, пришлось спасать животное жителям улицы и полиции! – написали горожане.

Они боятся, что в ловушки могут угодить не только животные, но и дети.

- Капканы стоят, будто на медведя. Не дай бог, если бы на месте той собаки был чей-то ребенок, - переживают жители.

В комментариях разгорелась дискуссия: одни также выразили беспокойство и негодование по поводу ловушек, а другие отметили, что с бродячими собаками надо бороться любыми методами, иначе они могут покусать тех же детей.

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