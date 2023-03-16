Когда в Алтайском крае начнется прием заявлений на зачисление детей в 1 классы

Первая «волна» приема документов стартует 1 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 апреля в Алтайском крае стартует прием документов от родителей для зачисления детей в первый класс. О том, как подать заявление и выбрать школу, подробнее рассказали в министерстве образования и науки региона.

– Родители могут подать заявление разными способами, – говорит начальник отдела общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина. – Можно лично принести его в школу. Можно подать в электронном виде через Единый портал государственных услуг (Госуслуги) или Портал образовательных услуг Алтайского края.

В том случае если родитель собирается подавать заявление через Гоуслуги, то уже с 20 марта в его личном кабинете будет открыт доступ для заполнения черновика. Его можно создать и сохранить, а затем отправить на рассмотрение при первой возможности.

– При наступлении старта приема заявлений кнопка «Отправить заявление» станет активной», - добавляет Полосина.

Прием документов для зачисления первоклашек в школы по месту проживания завершится 30 июня. После этой даты директор учебного заведения в течение трех рабочих дней должен будет подписать приказ о приеме будущего ученика.

В том случае, если родители или законные представители ребенка планируют подавать документы в школу, к которой они не закреплены, то прием заявлений для них начнется с 6 июля и продлится до полного заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября этого года.

Если в школе, завершившей прием будущих первоклассников, проживающих на закрепленной территории, останутся свободные места, то она может начать прием раньше 6 июля.

Подробная информация о порядки приема и зачисления детей в первые классы в текущем году будет размещена на официальных сайтах муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций.

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